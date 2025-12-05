快訊／Canva、Dcard大當機！大票人哀號：用到一半壞了

▲AI設計平台Canva突然大當機。（圖／翻攝Canva）



網搜小組／劉維榛報導

今（5）日下午Canva、Dcard、巴哈姆特、Claude出現災情，頁面顯示「500 Internal Server Error」，背後原因疑似網路巨擘Cloudflare技術故障全球出現大規模當機，讓不少網友大崩潰「難怪剛剛連不上！」

據了解，Cloudflare是提供網路基礎設施服務的公司，技術廣泛支持網站穩定、安全性，孰料台灣時間5日下午突然發生大當機的情況。對此，公司尚未做出聲明，但讓不少網友錯愕不已，「我Canva用到一半欸」、「難怪剛剛連不上Dcard」。

事實上，11月中旬Cloudflare才出現故障全球大當機，導致全球1/5網站無法正常運作，包括馬斯克旗下X平台、ChatGPT、Spotify等知名服務全面癱瘓，就連紐澤西州交通系統、紐約市緊急管理辦公室等關鍵機構也受到嚴重衝擊。

Cloudflare搶修了6小時才恢復運作，技術長奈克特（Dane Knecht）事後發文致歉，坦承「我們辜負了客戶和整個網際網路」。奈克特也做出解釋，大當機源於「例行性配置更新」引發連鎖反應，導致網路服務大範圍降級，並強調並非網路攻擊導致。