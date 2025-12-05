有20萬粉！他喊同意「TikTok也禁一禁」：我更在乎台灣人的安全

▲TikTok。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

刑事局4日下午公布，因「小紅書」App於國安資安檢測中15項指標全數不合格，且與詐騙案件高度連動、未配合法規要求，因此要「封鎖」小紅書一年。網紅閩南狼對此發文表示，他主張TikTok也禁一禁，比起粉絲數，他更在乎台灣人的安全。

網紅閩南狼在Threads上貼出抖音帳號的截圖，可見他有19萬人追蹤。小紅書被禁之後，他就站出來發聲，主張TikTok也禁一禁，「我同意。」雖然他的TikTok有將近20萬粉絲，但說實話，比起平台，他更在乎的，還是台灣人的安全。

貼文曝光後，有網友直呼，「抖音是最該禁的」、「真的該禁一禁，才不會害了下一代」、「相信小紅書只是開胃菜，下一步換抖音」。但也有網友表示，「在意台灣人的安全？太矯情了」、「少假掰，台灣人不需要你的關心好嗎」、「因為被大陸通緝了，才要放棄抖音喔」。

事實上，刑事局指出「小紅書」在台用戶已突破300萬人，自2024年起共涉及1706件詐騙案件，造成超過2億4768萬元財損。更因該平台未設立在台法律代表人，使我方執法單位無法依法調取必要資料，偵辦上形成「實質法律真空」，導致詐欺風險急速擴大。

因此，內政部已啟動《詐欺犯罪危害防制條例》第42條相關規定，對該平台下達「網路解析中止與限制接取」措施，初步規劃為期一年。另外，內政部表示， Meta（Facebook）、Google、LINE、TikTok 等主要國際平台，均已恪遵我國法律義務，展現與政府共同打擊詐欺立場，唯獨小紅書迴避中華民國法律管轄。