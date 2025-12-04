台人飛日本！對當地人「1舉動」超熱情　一票嚇搖頭：很可怕

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多台灣人超喜歡日本，對日本人超熱情。最近卻有網友發現，有台灣人到大阪勝尾寺參拜時，帶了零食紀念品給不認識的日本人，讓他整個人嚇到直呼「救命」，似乎擔心這行為會讓在地人感到困擾。大批網友湧入留言，不是理解不能，就是批評「自我感覺良好到什麼程度」，話題引發熱議。

有網友在Threads發文，「勝尾寺排達摩，帶零食紀念品給不認識的日本人，救命啊！」貼文很快引來同感者留言，「到底要自我感覺良好到什麼時候？」「請不要送食物給不認識的人，真的會覺得害怕……到底是出於什麼心理想去送食物？我連陌生人給的糖果都不會吃。」

也有人指出，「你講了我不敢講的（還有我是台灣人徽章、貓咪圖），好可怕」、「真的蠻受不了的，當個正常的旅人，不要做出奇怪舉止就足矣了，硬要搞這些，根本不會提高外國人對台灣人的好感度。」「感覺就是一堆E人瘋狂入侵I人的世界然後自稱友好，完全不顧別人感受。」

不過，也有另一派留言反嗆過度苛責，「給日本人紀念品，又不是花你們的錢」、「有什麼好救命，無聊。」還有網友在Dcard討論這個話題，「之前看過有人帶鳳梨酥、科學麵之類的小點心出國，送給幫助自己或親切的當地人，覺得很暖心啊！如果是我幫外國人指路什麼的舉手之勞幫人家忙，對方送我他們身上的小點心，我也會覺得很開心。」