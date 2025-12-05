　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／鯛魚排藥檢烏龍延燒！衛生局6人遭懲處　局長被嚴厲告誡

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄市衛生局大出包，證實全聯販售「台灣鯛魚排」驗出動物用藥，竟內部人員電腦設定遭更改，導致錯誤檢驗值，對此，高雄市長陳其邁今（5日）回應表示，追究責任會連同相關主管及相關人員，負有督導責任都一併懲處。據了解，衛生局長黃志中已向市長自請處分，最新懲處出爐。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲陳其邁對於衛生局藥檢出包做出回應。（圖／記者賴文萱攝）

高雄市政府衛生局檢驗「台灣鯛魚排」產品動物用藥，因檢驗科儀器因內部人員作業疏失導致檢驗結果錯誤一案，今（5）日衛生局除持續校正內部相關檢驗平台標準化及釐清檢討疏失，針對業務相關人員究責亦已完成。

市府發言人項賓和轉述，局長黃志中因督導不周已自請處分，市長已對局長提出嚴厲告誡，並要求局長應全面檢討錯誤，將流程改善完畢，不准再犯。

另業務相關違失人員包括潘副局長、廖主任秘書、檢驗科林科長及陳股長分別予以記過一次至二次不等之處分；已離職陳姓臨時人員及簡姓研究助理，分別予以記過二次至記一大過不等之行政懲處。

衛生局表示，針對相關人員行政責任，今日上午即依違失人員身分屬性分別召開公務人員考績會、職工考核委員會追究其行政責任，涉案陳姓臨時人員亦到會說明。

除局長已向市長自請處分，另經會議決議以潘副局長、廖主任秘書、檢驗科林科長及陳股長等4人，因督導不周致生不良後果，依「高雄市政府及所屬機關學校公務人員獎懲案件處理要點」規定，分別記過一次至二次不等；離職之陳姓臨時人員及簡姓研究助理因執行業務嚴重疏忽，貽誤公務，情節嚴重，依「高雄市政府衛生局勞工工作規則規定」，分別予以記過二次至記一大過不等之行政懲處。

高市府今再次向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者致歉，衛生局並已派員當面向業者致歉及做後續處理，應負之責絕不迴避。衛生局將記取本次教訓，加強落實檢驗標準管控及資訊透明，務使類似情事不再發生。

▲▼鯛魚排藥檢出包，高雄市衛生局長黃志中自請處分。（圖／記者賴文萱攝）

▲鯛魚排藥檢出包，高雄市衛生局長黃志中（左）自請處分。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁強調，當樣本有疑慮應該要複驗釐清，希望衛生局記取這次教訓落實檢驗標準及資訊透明，對此再次表達歉意。他說，在追究責任會連同相關主管及相關人員，負有督導責任，會一併懲處。據了解，衛生局長黃志中已向市長自請處分，市府低調表示，稍晚會發新聞稿說明。

衛生局昨日由衛生局長黃志中局長、副局長潘炤穎、檢驗科科長林學慶召開記者會說明，針對11月26日檢出全聯「台灣鯛魚排」產品動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」一案疑義，經內部調查因檢驗科內部儀器品管紀錄正常，但設定條件遭更改，致使最終檢驗計算結果為「不合格」，此操作人員為故意或過失，衛生局已主動移送檢調釐清。

▲衛生局長黃志中、副局長潘炤穎鞠躬道歉。（圖／記者許宥孺攝）

▲藥檢出大包，衛生局長黃志中、副局長潘炤穎鞠躬道歉。（圖／記者許宥孺攝）

衛生局表示，關於台灣鯛魚排檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」一案，經衛生局主動釐清發現為人為錯誤，檢驗值因人為電腦設定錯誤而放大十倍，正確結果應為「未檢出」。

此異常事件於發現第一時間通報中央主管機關食藥署，衛生局並深入追查，確認此為單一事件，之前並未有電腦設定更動紀錄。

▲▼全聯鯛魚排禁藥是烏龍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲全聯鯛魚排禁藥是烏龍。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局鄭重向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者誠摯致歉，並依法追究相關人員責任。相關損失賠償事宜衛生局將與全聯及業者主動協調，衛生局已將全案送司法調查以釐清原因，應負之責絕不迴避。

12/03 全台詐欺最新數據

即／鯛魚排藥檢出大包　2檢座衝驗室搜證1小時

即／鯛魚排藥檢出大包　2檢座衝驗室搜證1小時

高雄市衛生局抽驗全聯「台灣鯛魚排」發生離譜誤判烏龍，查出是一名已離職的陳姓女研究助理人為錯誤更動檢驗標準值，導致錯誤數值放大10倍，衛生局昨（4）日將全案移送檢調偵辦，稍早檢方前往衛生局調查，約1小時後離開，但並未對案情進一步說明。

即／鯛魚排藥檢高雄搞烏龍　衛生局長自請處分

即／鯛魚排藥檢高雄搞烏龍　衛生局長自請處分

鯛魚排檢驗鬧烏龍　食藥署急赴高雄看實驗室

鯛魚排檢驗鬧烏龍　食藥署急赴高雄看實驗室

魚排藥檢烏龍！合作社「清點損失中」：與高市衛生局協調賠償

魚排藥檢烏龍！合作社「清點損失中」：與高市衛生局協調賠償

即／鯛魚錯檢求償將依「國賠」　懲處不會只有基層

即／鯛魚錯檢求償將依「國賠」　懲處不會只有基層

