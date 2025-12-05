董座毆打運將！PAZZO總監道歉：無法認同任何不當的行為

▲廖承豪撂人痛毆計程車運將。（圖／記者張君豪翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

女裝電商PAZZO母公司美而快（5321）董事長廖承豪，涉嫌在11月17日晚上當街痛毆計程車林姓運將，林男就近報案並驗傷，卻在離開醫院時，又被廖承豪找來的人圍毆一頓。事後廖承豪坦言後悔、深感抱歉，他的太太稍早也發文道歉，同時尊重司法調查並靜待調查結果。

廖承豪的太太，也就是PAZZO創辦人兼總監楊雅筑（小羊）稍早在IG上發文表示，這兩天收到很多訊息和留言，感謝大家關心，因為她先生的個人行為，她真心想說一句「對不起」，同時想表達清楚，對於任何不當的行為和處理方式，她都無法認同。

小羊說，對於此事受到影響的每個人，包含品牌團隊、努力工作的夥伴、支持他們的顧客朋友，她感到很抱歉，讓大家承受不需要的擔心和波動，事件目前已經交由法律程序處理，他們尊重司法調查並靜待調查結果，在此之前，她將不再回應任何細節，感謝所有願意理解、陪伴及給予關心的每一位朋友。

回顧整起事件，檢警調查，廖承豪11月17日晚間，與助理搭乘UBER抵達台北市復興南路後，想讓林姓運將再改到別處，林男因為已經接到下一趟車單而拒絕，雙方因此發生爭執。廖承豪一怒之下，毆打林男，雙方到派出所報製作筆錄後，廖承豪又涉嫌撂人到醫院外圍堵驗傷的運將，並再痛毆一頓。

廖承豪12月1日被約談到案後，被檢察官依傷害、聚眾三人以上施強暴脅迫等罪嫌，諭令交保100萬元候傳。廖承豪對媒體說明事件起因，是計程車司機當時拒載，他和同事下車時，司機大吼同事，「關那麼大力幹嘛！」並衝向同事，同事因此與司機發生激烈爭執，過程中他試圖上前勸阻，結果遭到對方反擊毆打，包括臉部、手部、腳部都被打傷，廖承豪事後也有提出傷害告訴。

廖承豪說，因個人行為而占用司法及社會資源，實在是不良示範，他為此實感後悔並深感抱歉，媒體報導之內容，基於偵查不公開原則，暫時無法具體說明案情，他會靜待司法調查結果，並勇於承擔一切責任。