海軍敦睦艦隊今年照常出航遠訓　航程將不停泊友邦國家

▲海軍敦睦艦隊磐石艦。（圖／記者徐文彬攝）



記者林銘翰／台北報導

海軍敦睦艦隊去年發生武漢肺炎群聚感染，共造成36名官兵確診，有鑒於全球疫情升溫，傳出海軍敦睦艦隊今年將取消遠航計畫。對此，軍方人士指出，今年將照常出航進行訓練，但不停泊任何友邦，目前全案仍在規劃中，全案尚未正式拍板。

海軍敦睦艦隊去年4月18日發生新冠肺炎群聚感染，共計36名官兵確診，敦睦艦隊支隊長陳道輝少將、艦指部指揮官高嘉濱中將、艦指部副參謀長喬志明上校遭到記過兩次懲處，海軍司令劉志斌上將也遭記過一次處分，其中陳道輝與高嘉濱兩人事後已恢復原職。

根據110年度國防預算書顯示，海軍今年敦睦遠航規劃780名軍校畢業生和艦艇官兵隨行，但傳出考量疫情防治、風險管控等因素，高層決定取消今年敦支，並已向總統蔡英文報准。若此行確定取消，將是敦睦遠航自1953年實施以來，首度因疫情而被迫取消。

對此，軍方官員僅低調表示，海軍將遵照中央流行疫情指揮中心指示辦理，現階段擬照常出航進行訓練，但過程不停泊任何友邦國家，目前全案仍在規劃中，目前尚未正式拍板。

事實上，敦睦艦隊是海軍每年度例行性的任務性編組支隊，最主要目的是遠洋航行訓練，提供各軍校正期班學生於四年級下學期的實習課程開設，次要目的為軍事外交，代表中華民國總統與全體中華民國國軍官兵訪問各邦交國正副元首、模擬於邦交國戰爭時協助撤離當地僑民。

海軍自1953年實施敦睦艦隊遠洋航行訓練，迄今已有67年歷史。

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