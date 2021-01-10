國民黨：支持推動對美交流　呼籲更具體提升雙邊關係

▲針對美國宣布解除台美交往限制，國民黨表示，正面看待中華民國與美國官方關係的進步。（資料照／記者周宸亘攝）



記者楊蕓／台北報導

川普政府距離卸任剩下不到11天，美國國務院於美東時間周六（9日）宣布取消美台交往限制。對此，國民黨表示，正面看待中華民國與美國官方關係的進步，也會努力在符合中華民國憲法與人民普遍期待的前提上，協助國家推動對美交流。同時，國民黨敦促民進黨政府務必追求獨立自主的對外關係，堅持平等友好、互惠互利等原則，以務實地因應對美及對中國大陸關係間的連鎖變化，不要變成美國與中國大陸任何一方對弈的籌碼。

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

國民黨呼籲，除了象徵性的動作，也能有更多具體、實質、持續的雙邊關係提升。

國民黨表示，親美是多數台灣民眾的意見，國民黨也是一樣，而追求與維護中華民國國家利益是最根本的對外政策指導，這點在親美時一定要堅持。此外，蓬佩奧的宣示是否能延續到拜登政府將是關鍵指標，兩國互訪層級未來如果真的能夠進一步提高，當然是好事一件，但仍應該確保這樣交往層級永續提升，不要曇花一現，更要有實質的政策互惠。

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