染疫醫師可領35萬補償金！護理師女友「非照顧患者感染」需研議

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增2例本土COVID-19確定病例，分別為本國籍30多歲男性醫師（案838）及本國籍20多歲女性護理師（案839）。而根據COVID-19相關防疫補償金規定，只要是照顧患者被感染，至少可領35萬補償金，後續會評估相關狀況，再去做調整。

▲衛福部次長石崇良。（圖／記者林敬旻攝，資料照）

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案838為北部某醫院醫師，曾照顧COVID-19確診個案，1月8日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，1月10日就醫採檢，11日檢出陽性，於今日確診。案839為案838同住接觸者，亦為上述醫院之護理師，但未接觸或照顧COVID-19確診個案，1月9日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，11日進行接觸者採檢並檢出陽性，於今日確診。

指揮官陳時中表示，軌跡還沒有完全，案838在1/8、9曾出入大江購物中心、星巴克國際門市、振宇五金行桃園國際店等，案839也有口述去過的地方，但現在要核對其他地方，有些是感染期前去的，所以現在還要請警政單位協助核對。

但由於案839是護理師女友，衛福部次長石崇良說，她並不是因為照顧患者而感染，屬於案838的親密接觸者，在補償金部分，石崇良也坦言，這部分就需要再研議，明天會再做開會討論，能確定的是該名醫師目前至少會有35萬元的補償金。而在總共防疫補償金部分，去年1月到9月已經發出60多億元，10~12月還在進行中。