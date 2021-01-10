美台接觸限制取消　羅致政：打開官方互動的各種可能

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

記者蕭羽耘／台北報導

美國總統川普卸任倒數11天，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）美東時間9日宣布，移除所有美國與台灣官方接觸的限制。對此，民進黨國際事務部主任、立委羅致政今天表示，美方取消對台交往準則，等於打開台美官方互動的各種可能，更讓美方行政官僚不再綁手綁腳，可以大膽推動對台關係。

根據《路透社》報導，蓬佩奧發布一項聲明，美國外交官系統過去數十年因顧慮中國政府，在內部設立了層層繁複的限制，避免美國與台灣的官方接觸，「今天我宣布，我正在移除所有這些自我審查的限制。」

針對美台官方接觸限制移除，羅致政說，這是自1979年《台灣關係法》通過以來，美國最重要的一項友台決定，因《台灣關係法》中規定，美國僅能跟台灣維持「非官方關係」，但美方為了安撫中國操作「非官方關係」，國務院也因而建立「交往準則」，限制美行政部門與台灣官方互動，包括形式、層級、地點等內容。

羅致政表示，美方這樣的自我限制，不僅綁住了台美關係提升的可能，有時更在中國的無理抗議下限縮；但如今蓬佩奧宣布，即日起取消所有的交往準則，等於打開台美官方互動的各種可能，更讓美方行政官僚不再綁手綁腳，可以大膽推動對台關係。

他認為，這項重大的友台決策，雖然是在川普政府離任前的臨去秋波，但若拜登政府想要重新恢復，將挑戰國會跨黨派的友台力量，這也是拜登必須考量的政治現實。