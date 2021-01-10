陳以信：美國取消對台交往限制　我國六長可訪華府嗎？

▲國民黨立委陳以信。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

川普政府距離卸任剩下不到11天，美國國務院於美東時間周六（9日）宣布取消美台交往限制。對此，國民黨立委陳以信提醒，美國正值政權交接期，川普政府已進入看守時期，此時宣布如此重大政策的未來延續性不免令人懷疑，他也質疑，美國取消對台交往限制，我國六長可正式訪問華府嗎？

陳以信10日指出，其實過去許多的內部限制，這些年來早已實際突破，並未嚴格遵守。例如最早AIT的人是根本不進外交部的，現在進總統府早就沒關係了，不過最具指標性的限制，還是我國六長（總統、副總統、行政院長、副院長、外交部長、國防部長）能否正式訪問華府？

陳以信表示，馬政府時期台美關係良好，已實質突破到行政院副院長曾正式訪美，但仍未進到華府正式訪問。蔡政府過去4年，並沒看到有更高層次的突破。現在縱使解除內部禁令，可說是形式突破，但川普政府只剩不到兩週時間，能否來得及做到實質突破令人存疑，此外，未來拜登政府上台，會否延續同一政策立場？這些過往限制會不會仍是國務院未來對台政策的「潛規則」，都是未來觀察重點。

陳以信表示，這週美國駐聯合國大使克拉夫特來訪，我國六長可否訪問華府的問題，他身為外交及國防委員會的立委，實在很想有機會能請教她。

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