　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳以信：美國取消對台交往限制　我國六長可訪華府嗎？

▲▼立法院院會 行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 立委陳以信。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委陳以信。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

川普政府距離卸任剩下不到11天，美國國務院於美東時間周六（9日）宣布取消美台交往限制。對此，國民黨立委陳以信提醒，美國正值政權交接期，川普政府已進入看守時期，此時宣布如此重大政策的未來延續性不免令人懷疑，他也質疑，美國取消對台交往限制，我國六長可正式訪問華府嗎？

陳以信10日指出，其實過去許多的內部限制，這些年來早已實際突破，並未嚴格遵守。例如最早AIT的人是根本不進外交部的，現在進總統府早就沒關係了，不過最具指標性的限制，還是我國六長（總統、副總統、行政院長、副院長、外交部長、國防部長）能否正式訪問華府？

陳以信表示，馬政府時期台美關係良好，已實質突破到行政院副院長曾正式訪美，但仍未進到華府正式訪問。蔡政府過去4年，並沒看到有更高層次的突破。現在縱使解除內部禁令，可說是形式突破，但川普政府只剩不到兩週時間，能否來得及做到實質突破令人存疑，此外，未來拜登政府上台，會否延續同一政策立場？這些過往限制會不會仍是國務院未來對台政策的「潛規則」，都是未來觀察重點。

陳以信表示，這週美國駐聯合國大使克拉夫特來訪，我國六長可否訪問華府的問題，他身為外交及國防委員會的立委，實在很想有機會能請教她。

其他人也看了這些...

吳怡農7日登記參選民進黨北市黨部主委　前主委黃承國力挺
吳怡農、顏聖冠搶民進黨北市主委？　2大系統對壘進入延長賽
「沒辦法幫吳怡農回答沒有派系」　顏聖冠：獲中間黨員支持最重要

更多熱門新聞...

黃承國挺吳怡農選民進黨北市主委 「對黨的年輕化形象有幫助」
挑戰吳怡農！顏聖冠參選民進黨北市主委：我已做好準備
「吳怡農條款」通關　黨內憂黑道入黨舊疾復發暫擱置入黨年限討論

振興一下我們的美麗

ET快訊
真理大學2次換鎖封館「拿不到講稿」　張良澤還原真相
快訊／國道大貨車自撞騎上分隔島　對向賓士撞上駕駛慘死
4個月義務役嗆下士、上士：要到外面試試看？打靶有種向我開槍
潘傑楷被爆「約妹開房」鬧到老婆要離婚　氣炸發文回應了
最美女董今出獄！3年勞役抵1.8億天價罰款　頂低溫快閃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳以信：美國取消對台交往限制　我國六長可訪華府嗎？

美台接觸限制取消　羅致政：打開官方互動的各種可能

吳斯懷勸克拉芙特訪台「別再當凱子」：蔡政府花錢還恐得罪拜登

「別再扯國民黨反美」　藍營列「5事件」反嗆：蔡英文最會神隱

諷國民黨「大腦四肢不協調」　林鶴明：強調親美卻反克拉芙特訪台

綠營狂咬費鴻泰反美　國民黨揪出是他在網路帶風向

快訊／5.7地震！台北最大震度3級　捷運列車慢速巡軌中

共機運8侵擾我西南空域　國防部曝光飛行軌跡

高雄警局長劉柏良回鍋警政署　半年遭換？陳致中120字重砲轟中央

費鴻泰「惡客說」　民進黨要江啟臣踹共：國民黨現在要反美？

阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤

事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

富王鴨肉小老闆「7度鞠躬」道歉！認了情緒控管不當：對不起

大S婆婆張蘭被判入獄一年…上訴遭駁回！　直播落淚向兒子媳婦道歉

小煜正式當爸！老婆「熬24hrs」生了　自豪兒子「挺鼻」：怕以後太帥

台灣東北9日19：35　發生規模5.7地震最大震度4級

印尼波音737失聯...機上載有50人 印尼政府證實了！

富王鴨肉「拖7天才出面道歉」　律師曝不是為救聲譽：他沒管道

陳以信：美國取消對台交往限制　我國六長可訪華府嗎？

美台接觸限制取消　羅致政：打開官方互動的各種可能

吳斯懷勸克拉芙特訪台「別再當凱子」：蔡政府花錢還恐得罪拜登

「別再扯國民黨反美」　藍營列「5事件」反嗆：蔡英文最會神隱

諷國民黨「大腦四肢不協調」　林鶴明：強調親美卻反克拉芙特訪台

綠營狂咬費鴻泰反美　國民黨揪出是他在網路帶風向

快訊／5.7地震！台北最大震度3級　捷運列車慢速巡軌中

共機運8侵擾我西南空域　國防部曝光飛行軌跡

高雄警局長劉柏良回鍋警政署　半年遭換？陳致中120字重砲轟中央

費鴻泰「惡客說」　民進黨要江啟臣踹共：國民黨現在要反美？

40歲松坂大輔留美復健　無法返日加入西武開訓

謝《RM》班底「獨漏宋智孝」…哈哈遭網灌爆！　她脫口：有點傷心

特斯拉推出「Model Y後驅入門版」117萬起　還可選配第3排變7人座

KTV狂歡喝爛醉…高雄男看不順眼「嗆聲路人」！秒被5男包圍猛揍見血

印尼證實：墜機現場「發現屍塊」逃生梯殘骸　緊急投入潛水部隊！

2次換鎖沒溝通「講稿也拿不到」　張良澤曝真理大學鎖臺文館真相

派出所就在樓下！色警圖書館襲臀熟睡女學生　遭記小過繼續當警察

很懂抓！旗津黑狗車底「前後嚕動」超陶醉　路人笑瘋：屁股很癢

Seiko 140周年慶首發錶曝光　復刻60年代機械錶招牌作

誘人珍珠瀑布流下！高雄超人氣宵夜　還有爆漿半熟蛋配香辣椒麻雞

俄羅斯夫妻養帥炸獵豹＋美洲獅　雪地追逐、拍臀挑釁...超萌反差！

政治熱門新聞

綠營狂咬費鴻泰反美　國民黨揪出是他在網路帶風向

國民黨列「5事件」反嗆：蔡英文最會神隱

諷國民黨「大腦四肢不協調」　林鶴明：強調親美卻反克拉芙特訪台

克拉芙特來訪　學者評：她未曾挺台入聯

劉柏良回鍋警政署　陳致中轟中央：非專業考量

國民黨APP找附近反萊豬連署點！

北榮曾幫蔡英文母親動刀？　府：沒這件事

快訊／5.7地震！台北最大震度3級　捷運列車慢速巡軌中

吳斯懷勸克拉芙特訪台「別再當凱子」：蔡政府花錢還恐得罪拜登

國軍雪中持槍操練　罕見畫面曝光

民進黨：蔣萬安未戴口罩拚連署「最壞示範」

川粉闖國會太陽花翻版？　林飛帆：國民黨與社會脫節

小學生抽中335萬特斯拉　新北市府證實

馬英九：克拉芙特訪台是「FBI」唬唬外行

更多熱門

相關新聞

美FBI再捕2川粉！國會暴亂「牛角男」自首

美FBI再捕2川粉！國會暴亂「牛角男」自首

美國國會大廈6日遭川普支持者闖入破壞，釀成一名國會警察在內至少5死的暴亂。聯邦調查局（FBI）9日再逮捕兩名川粉，包括一名把眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）講台搬走的川粉，還有另一名頭戴毛皮牛角，赤裸上身拿著裝有美國國旗長矛的男子。

川普一家和幕僚「爽看國會暴亂」影流出

川普一家和幕僚「爽看國會暴亂」影流出

英變種病毒擴散美8州63病例　散播情況恐更廣

英變種病毒擴散美8州63病例　散播情況恐更廣

快訊／美中緊張！美國務卿宣布：移除美台官方接觸的限制

快訊／美中緊張！美國務卿宣布：移除美台官方接觸的限制

女神卡卡呼籲彈劾川普

女神卡卡呼籲彈劾川普

關鍵字：

台美陳以信川普拜登美國

讀者迴響

熱門新聞

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

五月天唱一半台上「突集體道歉」阿信崩潰

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

快訊／美中緊張！美國務卿宣布：移除美台官方接觸的限制

快訊／清晨3.4℃新低！今夜雨區擴大　寒流又來探6度

邱淑貞女兒Cos《灌籃高手》晴子　網讚爆

外木山驚見扁尾異形！女子散步嚇壞

「腳冰到睡不著」暖暖包也沒用　鄉民推1物：不貴

莫彩曦：台灣10度以下比美國還冷　

OL遭強吻不斷擦嘴　男友人暴怒揍腫她

蜜月驚見老公家中偷吃　人妻新婚30天離婚

邰智源花9個月考試！為開一日公車「真的拿到職業駕照」

光良被拱掀衣洩「真實身材」　Ella看傻腿軟蹲地！

丈夫月入9萬8！妻逼上繳遭拒：養小三？

百萬網紅「拉布條下跪」求婚迪麗熱巴！

更多

最夯影音

更多
阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤

阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤
事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

富王鴨肉小老闆「7度鞠躬」道歉！認了情緒控管不當：對不起

富王鴨肉小老闆「7度鞠躬」道歉！認了情緒控管不當：對不起

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面