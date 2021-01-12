台灣與東協國會議員關係協會　捐贈桃園168台輪椅傳愛

▲台灣與東協國會議員關係協會，捐贈桃園168台輪椅。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦11日於市府代表接受「台灣與東協國會議員關係協會」及徐賜先生等人捐贈168台輪椅，並回贈感謝狀。鄭市長感謝台灣與東協國會議員關係協會理事長劉意川與徐賜先生，號召43位善心人士、單位，共同捐贈輪椅，本次受贈的168台輪椅將交由身心障礙輔具資源站統一管理，滿足身障朋友對於輔具的需求。

▲鄭市長回贈感謝狀。▼台灣與東協國會議員關係協會捐贈的輪椅。（圖／市府提供）

鄭市長說，為讓民眾可就近取得輔具諮詢、便利運用輔具、減輕照顧者負擔，並提高失能者自主生活能力，市府委託專業團隊辦理輔具資源中心（南、北2區）、輔具服務據點（5處）、輔具服務便利站（6處）及二手輔具資源站，其中二手輔具資源站，可提供二手輪椅、電動輪椅、電動昇降床等維修及借用服務，提升輔具使用效益。

社會局長鄭貴華表示，二手輔具資源站目前維修及借用最多的是輪椅、照顧床、氣墊床，民眾如有輔具使用與回收需求，均可聯絡輔具資源中心（北區03-3683040、南區03-4890298）或二手輔具資源站（03-3688793）。

台灣與東協國會議員關係協會理事長劉意川，特別感謝協會成員、徐賜先生與43位善心夥伴，共同為社會注入更多溫暖。包括市府社會局長鄭貴華、台灣與東協國會議員關係協會理事長劉意川、徐賜、徐尉庭、王太山、王新發、沈玉真、王翊庭、陳意璇、堃聚企業總經理林俊呈、台灣欣儷公司副總經理鄭意達、阿優伊發展公司副總經理黃詩豪等均一同出席捐贈活動。

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