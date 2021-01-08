桃市一期稻作三管齊下助灌溉　鄭文燦：減少石門水庫水耗

▲桃園市長鄭文燦8日主持市府抗旱應變會議時表示，為減少石門水庫水耗，一期灌溉將動用埤塘、河川與水庫用水三管齊下。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦8日主持市府抗旱應變會議時表示，針對桃園水情仍吃緊，農委會日前宣布僅桃園第三灌區約7千餘公頃農田持續供灌，其餘2萬3千餘公頃農田停灌，目前市府規畫採埤塘、河川用水與水庫用水三管齊下灌溉，以減少水庫水耗，其餘停灌地區休耕農民或地主，可向各管理處申請休耕補償，以確保農民權益。

▲桃園市長鄭文燦8日主持市府抗旱應變會議，與會各局處對灌溉提出看法建議。（圖／記者沈繼昌翻攝）

農委會在本月5日宣布桃園市約2萬5千餘公頃同田停灌，鑒於農民對於停灌補償議題多有疑慮，市府8日上午舉行抗旱應變會議討論，鄭文燦指出，休耕補償以實際耕作者為優先，若無實際耕作者，則由地主向農委會農田水利署各管理處申請，市府將協助農友進行補償申請以保障農民權益，另包括秧苗減育、代耕、稻穀烘乾業者也能獲得相關補償，後續請市府農業局協助。

鄭文燦說，停灌區域不種稻作且種植符合「對地綠色環境給付計畫」之綠肥、景觀綠肥或各項獎勵農作者，每公頃補償9.3萬元。停灌區域若不種稻作，辦理翻耕、種植非「對地綠色環境給付計畫」獎勵作物（排除易產銷失衡之大宗蔬菜如甘藍、結球白色與花椰菜等），每公頃則可補償8.2萬元，如有爭議案件再專案認定，本次補償作業申請期間從本月7日至26日為止，假日也可申請，申請者請攜帶身分證或戶口名簿、印章或簽名、農會或金融機構存摺影本、切結書等相關文件至農田水利署桃園或石門管理處工作站申請。

▲桃園市長鄭文燦8日主持市府抗旱應變會議時與農委會農田水利署署長蔡昇甫私下討論。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，桃園市今年一期作停灌補償措施總補償金額約26億元，經費由中央政府支應，至於桃園航空城範圍內農地，目前95.5%優先拆遷區地主已繳回土地權狀申請配地，今年5月或6月才會正式移轉市府，因此以地籍資料登記完成為基準日，仍可向桃園管理處申請一期作停灌補償。

此外，各界關心的北水南調計畫，鄭文燦解釋，目前北水局支援板新地區每日已達81.3萬公噸，板新給水廠支援桃園大湳水廠平均則為每日40萬公噸，1月底前桃園市支援新竹約20萬公噸原水，以北水南調方式相互支援，市府會在完成各管線節點後再辦理視察。

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