走訪朱立倫外婆家　鄭文燦出席大溪「梅鶴山莊過新年」特展

▲鄭文燦出席「梅鶴山莊過新年」特展。(圖／市府提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪區梅鶴山莊是國民黨前主席朱立倫外婆的家，於2004年被指定為歷史建築，大嵙崁文教基金會以農曆春節為主題，舉辦「梅鶴山莊過新年」特展，市長鄭文燦7日出席活動，邀請民眾跟著梅鶴林家腳步前進頭寮「行春」，認識梅鶴特有韭菜糕、探訪大溪山水美景，透過歷史縮影閱讀大溪及頭寮的開發歷史。

▲鄭文燦出席「梅鶴山莊過新年」特展。(圖／市府提供)

鄭市長提到，林家先祖林登雲當時擔任大嵙崁租館管事，並興建梅鶴山莊作為宅邸。每逢農曆春節，梅鶴林家有「行春」傳統，農曆初一子時拜天公、放鞭炮，並至福安宮敬拜頭香、在家祭拜神明祖先，再前往附近三座土地公廟拜拜，沿途與鄰居相互拜年。林家人也使用大溪韭菜製作韭菜糕，非常具有年節特色。

梅鶴山莊在2004年被指定為歷史建築，桃園升格後分3期進行修復工程，希望可以成為北橫國家風景區計畫的重要景點，讓民眾重新認識頭寮地區的美好生態。此外，頭寮周邊有許多非常好的走春景點，民眾參觀「梅鶴山莊過新年」特展後，可前往慈湖、大艽芎古道、水中土地公、大溪花海、富田農場等景點，進行大溪頭寮一日輕旅行。

▲梅鶴山莊第三代林源琛獻上賀禮。(圖／市府提供)

梅鶴山莊族親會理事長林本堅表示，大溪擁有豐富的自然景觀及人文歷史，不但有頭寮的水中土地公、大溪花海、富田農場等景點，還有茶葉、漁業等大溪特產，身為大溪人感到非常光榮。感謝大嵙崁文教基金會推廣大溪自然生態環境，也感謝市府編列專款修復梅鶴山莊，並拍攝修復過程紀錄影片，積極保存大溪的開發歷史。「梅鶴山莊過新年」特展，即日起至3月28日，在大嵙崁故事館及桃園市立圖書館康莊分館展出。

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