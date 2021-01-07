　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

走訪朱立倫外婆家　鄭文燦出席大溪「梅鶴山莊過新年」特展

▲鄭文燦出席「梅鶴山莊過新年」特展

▲鄭文燦出席「梅鶴山莊過新年」特展。(圖／市府提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪區梅鶴山莊是國民黨前主席朱立倫外婆的家，於2004年被指定為歷史建築，大嵙崁文教基金會以農曆春節為主題，舉辦「梅鶴山莊過新年」特展，市長鄭文燦7日出席活動，邀請民眾跟著梅鶴林家腳步前進頭寮「行春」，認識梅鶴特有韭菜糕、探訪大溪山水美景，透過歷史縮影閱讀大溪及頭寮的開發歷史。

▲鄭文燦出席「梅鶴山莊過新年」特展

▲鄭文燦出席「梅鶴山莊過新年」特展。(圖／市府提供)

鄭市長提到，林家先祖林登雲當時擔任大嵙崁租館管事，並興建梅鶴山莊作為宅邸。每逢農曆春節，梅鶴林家有「行春」傳統，農曆初一子時拜天公、放鞭炮，並至福安宮敬拜頭香、在家祭拜神明祖先，再前往附近三座土地公廟拜拜，沿途與鄰居相互拜年。林家人也使用大溪韭菜製作韭菜糕，非常具有年節特色。

▲鄭文燦出席「梅鶴山莊過新年」特展

梅鶴山莊在2004年被指定為歷史建築，桃園升格後分3期進行修復工程，希望可以成為北橫國家風景區計畫的重要景點，讓民眾重新認識頭寮地區的美好生態。此外，頭寮周邊有許多非常好的走春景點，民眾參觀「梅鶴山莊過新年」特展後，可前往慈湖、大艽芎古道、水中土地公、大溪花海、富田農場等景點，進行大溪頭寮一日輕旅行。

▲鄭文燦出席「梅鶴山莊過新年」特展

▲梅鶴山莊第三代林源琛獻上賀禮。(圖／市府提供)

梅鶴山莊族親會理事長林本堅表示，大溪擁有豐富的自然景觀及人文歷史，不但有頭寮的水中土地公、大溪花海、富田農場等景點，還有茶葉、漁業等大溪特產，身為大溪人感到非常光榮。感謝大嵙崁文教基金會推廣大溪自然生態環境，也感謝市府編列專款修復梅鶴山莊，並拍攝修復過程紀錄影片，積極保存大溪的開發歷史。「梅鶴山莊過新年」特展，即日起至3月28日，在大嵙崁故事館及桃園市立圖書館康莊分館展出。

・「呂洗髮精」激殺每瓶190元！Dcard狂推坑　花小錢養頭皮、解救受損髮

ET快訊
身分證中3碼+名字有「這兩字」　台北商旅免費住1晚
快訊／屏東輕航機失聯！　2人下落不明
買涼麵被搶車！　高雄女「跳上車」把搶匪罵哭
1大1小「生活費僅6000元」　人妻哭：老公月賺10萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

月眉污水下水道系統接管完成　總經費逾7,657萬前瞻補助88%

走訪朱立倫外婆家　鄭文燦出席大溪「梅鶴山莊過新年」特展

網美打卡秘境大公開！埔鹽20公頃花海美景　有國外的fu

台南市消防局開出10起非法燃燒雜草舉發單　民眾勿心存僥倖！

感念阿嬷生前樂善好施！花蓮警捐出奠儀　購白米助弱勢

冬季禽流感好發期　如遇疑似情況未通報特約獸醫師也會遭罰款

建華國中「職探中心」揭牌　林智堅帶領學生探索高科技職涯

維護民眾居住安心　海巡北門一帶治安大掃蕩

王美花南下雲林參訪褒忠產業園區　啟動在即預估增加產值396億

蘇澳區漁會迎春節慶團圓　推限量「鱻宴搶鮮集錦禮盒」

邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」

邱鋒澤認「對采子有好感」拉陳零九來擋　偉晉爆「小賴想被拍」：他私生活很精彩！

騙到手後大走鐘...各種鄙視眼神　媽流淚：浪貓時期眼神都是愛！

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

超受歡迎！橘貓被太多粉絲吃豆腐 鄰居畫「告示牌」...網看完：更想摸

富王鴨肉店罵外送員引爆眾怒！　發118字文認錯「對象卻是正妹」

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

「乾兒聯手乾弟」偷走貴婦3千萬　警起獲贓款！嫌急撇：當鴨賺來的

月眉污水下水道系統接管完成　總經費逾7,657萬前瞻補助88%

走訪朱立倫外婆家　鄭文燦出席大溪「梅鶴山莊過新年」特展

網美打卡秘境大公開！埔鹽20公頃花海美景　有國外的fu

台南市消防局開出10起非法燃燒雜草舉發單　民眾勿心存僥倖！

感念阿嬷生前樂善好施！花蓮警捐出奠儀　購白米助弱勢

冬季禽流感好發期　如遇疑似情況未通報特約獸醫師也會遭罰款

建華國中「職探中心」揭牌　林智堅帶領學生探索高科技職涯

維護民眾居住安心　海巡北門一帶治安大掃蕩

王美花南下雲林參訪褒忠產業園區　啟動在即預估增加產值396億

蘇澳區漁會迎春節慶團圓　推限量「鱻宴搶鮮集錦禮盒」

比特幣強彈突破38000美元　加密貨幣市值超過1兆美元

可愛到尖叫！9款哆啦A夢醫療口罩開賣，粉絲必收藏

盤點王浩宇「5進5出」紀律委員會　陳思宇諷：可怕的「豐功偉業」

月眉污水下水道系統接管完成　總經費逾7,657萬前瞻補助88%

快訊／屏東輕航機失聯！　警消急出動搜救...2人下落不明

慧眼看天下／川粉華府大遊行 驚見青天白日滿地紅？

男上山砍竹「遭車壓腿」扭曲變形！友2天後找到崩潰　搶救仍身亡

威肯拆繃帶「術後膠臉現身」網驚：你肯尼？　背後含義酸爆葛萊美

走訪朱立倫外婆家　鄭文燦出席大溪「梅鶴山莊過新年」特展

網美打卡秘境大公開！埔鹽20公頃花海美景　有國外的fu

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

地方熱門新聞

鴨肉店一句「毛沒長齊」害慘這些人

新竹女8年生4胎棄養　摔癱大女兒

170公斤外送員　心肺衰竭不治

北市動保處罰7.5萬　陽管處不服回應

用路人注意！屏東市建置6熱點違停自動取締系統

新北貢寮在地產鮮嫩九孔鮑魚

獨／雲林「三寶號」救護車取名原因曝

寒冬溫馨送暖　石門幼兒送愛獨老

鹿谷農會遭爆拿人民幣發加班費！

捐贈全額薪水及選舉補助款陳昆和回饋地方

桃園新住民事務科成立　鐘景琨出席

林政賢爭取　桃園新住民事務科成立

桃園牛年春聯開放索取！創意紙雕＋書法家墨寶

警界新星夜間緊急出勤挽救吞藥女子送醫

更多熱門

相關新聞

川粉攻國會大廈　朱立倫：華府、北京領導人該為破碎世界負責

川粉攻國會大廈　朱立倫：華府、北京領導人該為破碎世界負責

針對香港、美國國會皆發生抗爭事件，新北市前市長朱立倫7日表示，無論是華府或北京領導人，是該負起責任。他表示，這是自從2014年9月29日以來，自己第14度對香港事件發聲，「民主自由，法治人權」是他一貫地堅持。

林政賢爭取　桃園新住民事務科成立

林政賢爭取　桃園新住民事務科成立

桃園防疫旅館大開放！因應返鄉潮擴充至2023房

桃園防疫旅館大開放！因應返鄉潮擴充至2023房

生育率六都之冠！　桃園年增2.2萬寶寶

生育率六都之冠！　桃園年增2.2萬寶寶

文青水園　全國最美的水資中心落成　

文青水園　全國最美的水資中心落成　

關鍵字：

朱立倫鄭文燦梅鶴山莊

讀者迴響

熱門新聞

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

AV女優下海只為2個原因！　若不是被男人騙就是太可愛

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

快訊／小甜甜報喜「結婚懷孕了」！

大學生逛超市　意外接種了新冠疫苗

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女被妖魔化吐委屈

同旅館先後確診！浙江台商、德籍男同病毒株

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

蔡桃貴濺血送急診！二伯目睹麻醉過程痛哭

快訊／中和夫妻從4樓探頭一看…兒子倒在1樓血泊身亡

小學生抽中335萬特斯拉　新北市府證實

快訊／下雪了！太平山「2021初雪飄落」染上糖霜美炸

鬼鬼代言150萬「半價搶贏郭雪芙」

鴨肉店一句「毛沒長齊」害慘這些人

工人失足抓大橋鋼筋　下一秒大叫墜亡

更多

最夯影音

更多
邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」

邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」
陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」

陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」

邱鋒澤認「對采子有好感」拉陳零九來擋　偉晉爆「小賴想被拍」：他私生活很精彩！

邱鋒澤認「對采子有好感」拉陳零九來擋　偉晉爆「小賴想被拍」：他私生活很精彩！

騙到手後大走鐘...各種鄙視眼神　媽流淚：浪貓時期眼神都是愛！

騙到手後大走鐘...各種鄙視眼神　媽流淚：浪貓時期眼神都是愛！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面