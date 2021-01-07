桃園平鎮至大溪松樹腳拔除70座電塔桿　橫跨2區18里6.57公里

▲桃園平鎮至大溪松樹腳將拔除70座電塔桿。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

特高壓電塔是民眾認定的嫌惡設施之一，桃園市政府與台電多次溝通，擇定先行解決大溪區松樹腳至平鎮區台66快速道路下，沿線70座電塔桿林立問題，特高壓線路長度約達6.57公里，橫跨平鎮區10里、大溪區8里，預估影響81,000名居民，預計今（2021）年1月中完成特高壓電塔拆除工作，全數拆除後將帶給沿線居民更好的生活環境與市容。

桃園市長鄭文燦7日出席「桃園市平鎮至大溪松樹腳特高壓電塔桿地下化進度說明會」表示，平鎮區與大溪區在1969年左右設置許多高壓電塔，影響市容景觀，且隨著城市區域的發展，已影響社區居民的生活。

▲桃園市平鎮至大溪松樹腳特高壓電塔桿地下化進度說明會。（圖／市府提供）

平鎮至大溪松樹腳的特高壓電塔桿地下化工程，總經費約9億元，由台電公司全額負擔，工程主要橫跨大溪區仁善里、南興里、仁愛里、仁和里、仁武里、仁文里、光明里、員林里及平鎮區北貴里、龍恩里、龍興里、東社里、東勢里、新安里、華安里、東安里、建安里、北富里等18里，預計將拆除70座電塔桿，目前工程進度已拆除67座，即將於1月中全數完成，完成後將可減少特高壓線路經過影響的面積約32.85公頃，相當於50座足球場大小。

▲桃園市平鎮至大溪松樹腳特高壓電塔桿地下化進度說明會。（圖／市府提供）



養工處長劉軍希表示，除推動電纜地下化工程外，市府同時於2018年推動「天空纜線清整專案」，針對無法立即電纜地下化路段執行天空纜線清整，截至2020年12月31日止，已完成路段長度為181.4公里，清除廢棄纜線長度約99.58 公里，未來「天空纜線清整專案」將規劃至2022年，加速天空纜線清整效率。

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