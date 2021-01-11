大聯大控股投資桃園　與市府簽署桃園航空城MOU發展智能倉儲3.0

▲大聯大投資控股公司董事長黃偉祥進行簡報。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府與大聯大控股公司11日於市府，共同簽署桃園航空城合作備忘錄。市長鄭文燦表示，大聯大公司集團多年來伴隨著台灣的半導體與電子產業一起成長，是亞太第一半導體零組件通路商。簽署合作備忘錄展現大聯大控股投資桃園、打造智能倉儲3.0的意願，市府將秉持單一窗口、全程陪伴的方式，讓各投資案順利推動。

鄭文燦表示，桃園航空城產專區規劃優先引進國際物流配銷、雲端運算、智慧車輛、生物科技、航空輔助及綠能等六大核心產業，並透過公開招標程序進行配地工作。而桃園航空城計畫推動迄今已10年，於今(2021)年進入實質開發階段，目前配地作業已經接近完成，正辦理地上物拆遷補償及居民住宅重建等工作，並預計於10月進行第一期優先區的開發。

▲大聯大控股投資桃園，與市府簽署桃園航空城MOU。（圖／市府提供）



航空城計畫除興建第三航廈及第三跑道、擴大機場能量，也規劃引進「三低一高」（低汙染、低耗能、低耗水、高附加價值）特性的產業，未來隨著交流道及捷運系統的增設，航空城基地的交通條件將大幅改善，成為絕佳的投資地點。

大聯大公司集團旗下擁有世平、品佳、詮鼎及友尚等企業，員工人數約5,000人，在全球約有104個分銷據點，年營業額約新台幣6,000億元，多年來伴隨著台灣的半導體與電子產業一起成長，是亞太第一半導體零組件通路商。簽署合作備忘錄展現大聯大控股投資桃園、打造智能倉儲3.0的意願，市府將秉持單一窗口、全程陪伴的方式，讓各投資案順利推動。

大聯大投資控股公司董事長黃偉祥表示，大聯大控股集團成立雖僅15年，但旗下的子公司都是成立30、40年的公司，一路伴隨著台灣資通訊產業一起成長，並以「專注客戶、科技賦能、協同生態、共創時代」的16字心法，積極推動數位轉型，透過許多附加價值服務，協助客戶行銷產品至全世界，未來大聯大公司將持續發展智能倉儲3.0，改革上下游的倉儲系統，讓整體產業生態更具兢爭力。

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