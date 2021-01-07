月眉污水下水道系統接管完成　總經費逾7,657萬前瞻補助88%

▲月眉污水下水道系統接管完成。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪區月眉里污水下水道系統分支管線及用戶接管工程、7日舉行竣工典禮。市長鄭文燦指出，月眉地區屬於「板新給水廠自來水水質水量保護區範圍」，且位於大溪水資源回收中心旁，市府以工程總經費7,657萬4,173元，進行月眉里污水下水道系統分支管線及用戶接管工程，其中由中央前瞻經費補助88%、市府自籌12%經費。

▲月眉污水下水道系統接管完成，將有效降低水質污染。（圖／市府提供）

該工程於2019年5月1日開工，去（2020）年11月2日完工，共完成90戶接管，接管後有效降低水質污染，水質清澈見底，讓大漢溪沿岸和月眉休閒農業區生態並存，提升在地居民生活品質，展現生態亮點。

鄭市長指出，大溪污水下水道系統目前接管數已達5,074戶，均排入大溪水資源回收中心，經處理後排放至大漢溪，每日處理污水量為3,750噸，現已明顯不足。因此，市府積極爭取建設，內政部於去年12月1日核定「大溪污水下水道系統第二期修正實施計畫」，二期擴廠建設經費為1.4億元，預計今（2021）年設計，明（2022）年發包興建，建設完成後，每日約可處理7,500噸污水量，並以接管8,000戶為目標，能有效保護大漢溪流域水質。

包括市議員李柏坊、陳治文、內政部營建署副總工程司陳志偉、下水道工程處副處長周世銘、下水道工程處北區分處副分處長顏慧敏、市府水務局長劉振宇、大溪區長陳嘉聰、大溪木藝生態博物館長陳倩慧、月眉休閒農業發展協會理事長李旺根等均一同出席活動。

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