桃園航空城農地比照停灌補償？議員批圖利炒地皮者　市府：誤解

▲桃園航空城農地比照停灌補償？議員朱珍瑤批圖利炒地皮者，徐其萬議員也到場聲援。（圖／市議會國民黨團提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員朱珍瑤11日於市議會國民黨團辦公室召開記者會指出，市長鄭文燦於日前 (1月8日)在抗旱會議裁示，航空城的農地也可比照此次停灌，領取休耕補償；但眾所周知，航空城已淪為炒地皮者的地區，政府拿出26億元做為停灌補償，簡直讓該些炒地皮者發「國難財」？！要求2018年3月27日以後過戶的土地，都不能領取休耕補償。

而之所以用2018年3月27日，主要是內政部都委會是於2018年3月27日審定航空城都市計畫，桃園市政府也規定2018年3月27日以後興建的違建不予補償，至於之前的違建則是打六折，也就是說，連市府都認定2018年3月27日以後過戶的土地，其主要目地就是要參加航空城都市計畫配地，沒有休耕補償是天經地義的事情。

▲市議員徐其萬也率大園區里長聯誼會長林有財、總幹事卓榮騰及多位里長到現場聲援。（圖／市議會國民黨團提供）

又，航空城的原始地主不到三成，此次區段徵收面積約2,700公頃，買賣炒地皮者超過1,500公頃，以每公頃補助8.2萬元計算，政府要付出1.23億元，這些都是人民的納稅錢，對於市長鄭文燦給這些炒地皮的人送紅包，還是使用國庫因為抗旱付出的錢，表示無法認同。

桃園航空城區內的市議員徐其萬也率大園區里長聯誼會長林有財、總幹事卓榮騰及多位里長到現場聲援，要求市府一定要照顧現有實際耕作的農民，不要把停灌補助款發給土地炒作者。

市府新聞處長詹賀舜對於朱珍瑤議員，針對航空城被徵收農地請領補償議題表示其資訊不足，嚴重誤解，說明如下：1.依據土地徵收條例及農委會相關函釋等規定，除已發給補償費或主管機關已核定發給抵價地者外，被徵收土地的所有權人仍可向相關單位申報休耕轉作、停灌補償等相關業務，今年農委會公告桃園市第一期稻作休耕停灌補償，一樣要依照規範進行。

2.依照停灌補償規定申請後，仍須經由現地勘查認定是否得予補償。此外，依照停灌補償規定若申請後不符勘查規定者，也不予以補償。

3.無論是停灌補償、休耕補助等，都有相關規範，農水署桃園和石門兩個管理處，各工作站同仁受理申請，必須符合條件，並不是議員單向認為只要申請就可以獲得補償或補助，亦不得重複請領相關補償費用。

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