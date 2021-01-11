新版護照「放大TAIWAN」今起換發　民眾搶先申辦盼「通關更順利」

記者楊蕓／台北報導

外交部11日發行新版晶片護照，封面放大「TAIWAN」字樣，並將「REPUBLIC OF CHINA」環繞於國徽外圈，以提升台灣辨識度。今天開放申辦首日，外交部領事局一早就湧入許多民眾排隊申辦，有民眾凌晨3點就來搶頭香，也有民眾護照5年後才到期仍前來申辦，認為換新護照後更容易被國外辨識，通關也會更順利。

▲新版晶片護照開放申辦首日，外交部領事局一早湧入許多民眾排隊申辦。（圖／記者李毓康攝，下同）

外交部於去年9月，對外宣布新版晶片護照封面版本，在保留現行版本的元素與架構下，放大「TAIWAN」字樣，並將英文國名「REPUBLIC OF CHINA」環繞於國徽外圈，進一步提升晶片護照封面的台灣辨識度。

新版護照11日起受理申請換發，陳先生凌晨3點就來排隊，不過因辦公大樓尚未開放，在大樓外等待3個多小時才入場，笑稱自己「在門口當孤單老人當很久」，他表示，自己的護照已經過期，因此先辦好新護照備著用，也順便來捧個場。

另一名王先生受訪時表示，自己的護照其實2026年才到期，今天是特地來申辦新護照，「新改版的護照有台灣，比較容易被國外辨識」，他也認為換新護照後，未來出國通關會比較順利，省得麻煩。

▲今天完成送件的民眾可獲得「招財進寶創意春聯」與「出入平安行李吊牌」好禮二選一。（圖／記者李毓康攝）

外交部表示，民眾本來的護照不論效期還有多久，都可以申請換發新護照，如果不換也沒有關係，可以繼續使用至效期截止日。費用上，新版護照維持每本1300元，未滿14歲孩童每本900元，申請流程上也沒有改變。

外交部為了吸引民眾前往換照，只要在申請送件首日前往，即可獲得「招財進寶創意春聯」與「出入平安行李吊牌」好禮二選一，還有機會申請到前100號的新版晶片護照，下午會由電腦抽出，得獎者將公布在外交部網站上。

其他人也看了這些新聞...

►美台接觸限制取消 羅致政：打開官方互動的各種可能

►陳以信：美國取消對台交往限制 我國六長可訪華府嗎？

►國民黨：支持推動對美交流 呼籲更具體提升雙邊關係

相關新聞...

►吳釗燮：感謝美方解除不必要的交流限制 強化兩國合作關係

►總統府：感謝美國解除交流限制 聲明充分反應堅實夥伴關係



►振興一下我們的美麗