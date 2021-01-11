陳柏惟「當選週年」搶換新版護照：彰顯國家主權讓世界看見台灣

▲立委陳柏惟申請換發新版晶片護照 。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

外交部11日發行新版晶片護照，封面放大「Taiwan」字樣，並將「REPUBLIC OF CHINA」環繞於國徽外圈，以提升台灣辨識度。

台灣基進立委陳柏惟11日上午前往外交部領事事務局搶頭香申辦新版護照，他受訪時開心表示，新版護照不只彰顯國家主權，更是國人意識的集合體，值得感到光榮！

陳柏惟表示，自己的護照已經過期，趕在申辦新護照手日來辦理，也鼓勵民眾利用時間來換新護照。他也特別感謝跨黨派支持，讓護照正名案以66票同意票通過，雖然只是一小步，但實質上改變了國家證照，讓世界看見台灣，是非常感動的事情，「也是我1月11日當選滿週年送給台灣人民小小的禮物，希望大家會喜歡！」

陳柏惟說，不管是哪個意識形態的支持者，過去護照上「Repubic of China」的China時常造成不便，甚至在某些對中國排斥的國家，可能有人身危險或被盤問，因此認為新版護照不只彰顯國家主權，更是國人意識的集合體，值得感到光榮，但仍希望望有一天能名正言順，大方地說自己是台灣人、台灣國。

對於是否擔心新護照在國際上被中國打壓，陳柏惟則表示，最美妙的事情就是中國不承認台灣的護照，台胞證才是中國要關心的事，「畢竟他們從沒承認我們的護照，也沒資格管我們的護照長什麼樣子。」

外交部於去年9月，對外宣布新版晶片護照封面版本，在保留現行版本的元素與架構下，放大「TAIWAN」字樣，並將英文國名「REPUBLIC OF CHINA」環繞於國徽外圈，進一步提升晶片護照封面的台灣辨識度。

外交部為了吸引民眾前往換照，只要在申請送件首日前往，即可獲得「招財進寶創意春聯」與「出入平安行李吊牌」好禮二選一，還有機會申請到前100號的新版晶片護照，下午會由電腦抽出，得獎者將公布在外交部網站上。

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