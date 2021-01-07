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外交部：美駐聯合國大使首度訪台　象徵台美全球夥伴關係提升

▲▼美國駐聯合國大使克拉夫特(Kelly Craft)。（圖／路透社）

▲美國駐聯合國大使克拉夫特(Kelly Craft)。（圖／路透社）

記者陶本和／台北報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布，美國駐聯聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）將訪問台灣。外交部7日下午表示，我方誠摯歡迎，正就克拉芙特大使來訪細節與美國在台協會（AIT)積極協調中。

外交部表示，美國國務卿Mike Pompeo發布聲明證實美國駐聯合國常任代表克拉芙特(Kelly Craft)大使將率團訪問台灣，我方正就克拉芙特大使來訪細節與美國在台協會（AIT)積極協調中。

外交部說，克拉芙特大使此行來訪是首度有現任美國駐聯合國常代訪問我國，展現美國對台灣國際參與的強勁支持，並象徵台美全球夥伴關係的進一步提升。

事實上，克拉芙特長期支持台灣，她在去年9月29日，參加台灣、美國與日本合辦的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）視訊工作坊時就曾表示，世界需要台灣充分參與聯合國體系，特別是影響公共衛生與經濟發展的事務，沒有台灣充分參與的聯合國是「欺騙世界」。

隨後，克拉芙特也在推特上發文，並且附上一張從紐約視訊的畫面，且被網友發現，她的背後有一隻「台灣黑熊」布偶；總統蔡英文跟駐美代表蕭美琴也都轉貼此文，除了表達感謝之外，蕭美琴還說，「我愛背景那隻台灣黑熊。」

除此之外，美國媒體去年也曾揭露一張照片，是克拉芙特與駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章共進午餐的照片，顯見克拉夫特過去與台灣關係就很緊密。

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