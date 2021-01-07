　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸國防部嗆聲台美「政治軍事對話」：解放軍堅決捍衛領土主權完整

▲大陸國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國防部國防部發言人吳謙大校（圖／記者任以芳攝）

記者魏有德／北京報導

台美今（7）日透過視訊進行「政治軍事對話」，討論亞太區域情勢、台美軍事合作及後續常態軍售等議題。對此，大陸國防部痛批，「對美方這一嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定的行徑，予以強烈譴責並已向美方提出嚴正交涉。」

▲▼前參謀總長李喜明昨日與美國政軍局助理國務卿庫柏（Clarke Cooper）會面。（圖／翻攝自推特／庫柏）

▲美國政軍局助理國務卿庫柏（Clarke Cooper）（圖左）。（圖／翻攝自推特／庫柏）

大陸國防部表示，台灣問題是中國內政，事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益，不容任何外來干涉，「中國人民解放軍將以堅定的意志、強大的能力，挫敗任何形式的外部勢力干涉和台獨分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。」

據悉，本次台美政治軍事對話，由美國國務院政軍局助卿庫柏（Clarke Cooper）為代表，我方則有國防部、外交部等官員與會。外交部長吳釗燮表示，台美之間有含蓋個層次，且多元的對話管道，雙方經常對各議題，保有順暢溝通，持續深化在政治、經濟及安全各層面的合作，針對台美對話管道細節，基於台美互信與外交默契不對外透露，未來會與美方保持密切溝通交流、深化交流。

▲▼華春瑩稱澳方倒打一耙的做法，是為了轉嫁壓力。（圖／翻攝自中國外交部）

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／翻攝自中國外交部）

大陸外交部及國台辦先後於昨日表達抗議及譴責，強調民進黨政府倚美謀獨、甘當棋子，會給台灣帶來深重災難，同時再度重申，「一貫堅決反對台美之間進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號。」
 

ET快訊
彩色口罩驚爆藏毒致癌！　專家：只有「3種顏色」安全
2021全球「最好用護照」日本奪冠　台灣排名出爐
今晚起全台「冰凍48小時」　冷空氣最強時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

河北5天暴增200病例！　石家莊緊急封城：車輛、人員不得離開

中共修訂「統一戰線工作條例」　陸委會：統戰遍布世界

陸國防部嗆聲台美「政治軍事對話」：解放軍堅決捍衛領土主權完整

香港情勢惡化　陸委會：採取一切可能的行動

「太害怕老公的腳！」24歲正妹閃婚5天就離家出走…除非給87萬

影／王炸級寒流！北京-19.5℃破半世紀紀錄　網友：想去北極避寒

美駐聯合國大使將訪台　陸：川普政府「最後的瘋狂」必遭歷史懲罰

川粉攻國會4死　陸：香港立法會被佔「沒有示威者死亡」

河北5天新增200↑　石家莊、邢台2染疫者病毒株「起源於俄羅斯」

22歲女老師每天1奶茶！突昏迷小便失禁　抽出「草莓牛奶血」送ICU

邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」

陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

邱鋒澤認「對采子有好感」拉陳零九來擋　偉晉爆「小賴想被拍」：他私生活很精彩！

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

騙到手後大走鐘...各種鄙視眼神　媽流淚：浪貓時期眼神都是愛！

超受歡迎！橘貓被太多粉絲吃豆腐 鄰居畫「告示牌」...網看完：更想摸

富王鴨肉店罵外送員引爆眾怒！　發118字文認錯「對象卻是正妹」

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

「乾兒聯手乾弟」偷走貴婦3千萬　警起獲贓款！嫌急撇：當鴨賺來的

河北5天暴增200病例！　石家莊緊急封城：車輛、人員不得離開

中共修訂「統一戰線工作條例」　陸委會：統戰遍布世界

陸國防部嗆聲台美「政治軍事對話」：解放軍堅決捍衛領土主權完整

香港情勢惡化　陸委會：採取一切可能的行動

「太害怕老公的腳！」24歲正妹閃婚5天就離家出走…除非給87萬

影／王炸級寒流！北京-19.5℃破半世紀紀錄　網友：想去北極避寒

美駐聯合國大使將訪台　陸：川普政府「最後的瘋狂」必遭歷史懲罰

川粉攻國會4死　陸：香港立法會被佔「沒有示威者死亡」

河北5天新增200↑　石家莊、邢台2染疫者病毒株「起源於俄羅斯」

22歲女老師每天1奶茶！突昏迷小便失禁　抽出「草莓牛奶血」送ICU

當月壽星住宜蘭「台版小江南」　享專屬穿越生日趴、免費體驗復古裝

日立慈善盃8日開打陳宇茹拼衛冕　門票收入將捐助慈善

感念阿嬷生前樂善好施！花蓮警捐出奠儀　購白米助弱勢

防群聚染疫　百貨春節福袋「大年初一不賣了」

老爸迷賭博電玩害我沒錢繳學費！男大生投訴　警半年後抄了這家店

2020年刷卡金難破3兆大關！　金管會：還差2700億

河北5天暴增200病例！　石家莊緊急封城：車輛、人員不得離開

國民黨「青年參政七號角」登場　瞄準2022市議員戰場

謝淑薇阿布達比女單首輪搶七勝出　擊敗2019法網亞軍進32強

7哈士奇「排隊等刷牙」！　乖躺奴才懷中網看傻：怎麼做到的？

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

大陸熱門新聞

工人失足抓大橋鋼筋　下一秒大叫墜亡

兔女郎動漫展「激情騎」影片流出　嗆網友：沒必要道歉

多地限電！華春瑩：外國不必擔憂

溫泉吃人！放倒4人「19歲少女至今昏死」

每天1奶茶！女老師抽出「草莓奶血」

老師帶頭逼死高二正妹！媽哽咽揭始末

麥當勞叔叔退位！金拱門推開心姐姐

100情婦100棟房！　陸貪官賴小民判死

台美「政治軍事對話」7日登場！陸學者分析

遼寧毒王1傳33　所住社區「全部封死」

川粉闖國會！陸官媒連線點被襲擊

河北多名染疫者參加婚宴、葬禮等！病毒恐怖擴散

北京-19.5℃！迎54年來「最冷清晨」

太害怕老公的腳！24歲正妹閃婚5天就離家出

更多熱門

相關新聞

陸修統一戰線工作條例　陸委會回應

陸修統一戰線工作條例　陸委會回應

中共中央5日印發《中國共產黨統一戰線工作條例》，較2015年的「試行」版本在對台統戰任務中有所修改，對此，陸委會發言人邱垂正7日表示，中共統戰工作早已遍及世界各地，長期以來利用各種平台、活動滲透台灣，政府提醒國人從事交流時，應遵守兩岸條例相關規範。

拜登「多邊抗中」可能寸步難行

拜登「多邊抗中」可能寸步難行

Skoda Karoq黑熊特仕版

Skoda Karoq黑熊特仕版

外交部：美駐聯合國大使首度訪台　象徵台美全球夥伴關係提升

外交部：美駐聯合國大使首度訪台　象徵台美全球夥伴關係提升

蓬佩奧：台灣是「自由的中國」網戰爆

蓬佩奧：台灣是「自由的中國」網戰爆

關鍵字：

國防部外交部軍事政治對話美國台灣兩岸特派現場

讀者迴響

熱門新聞

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

AV女優下海只為2個原因！　若不是被男人騙就是太可愛

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

快訊／小甜甜報喜「結婚懷孕了」！

大學生逛超市　意外接種了新冠疫苗

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女被妖魔化吐委屈

同旅館先後確診！浙江台商、德籍男同病毒株

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

蔡桃貴濺血送急診！二伯目睹麻醉過程痛哭

快訊／中和夫妻從4樓探頭一看…兒子倒在1樓血泊身亡

小學生抽中335萬特斯拉　新北市府證實

鬼鬼代言150萬「半價搶贏郭雪芙」

黃曉明向酸民宣戰「有話衝著我來！」

鴨肉店一句「毛沒長齊」害慘這些人

富王鴨肉「拖單有什麼好處？」　內行揭2原因

更多

最夯影音

更多
邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」

邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」
陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」

陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

邱鋒澤認「對采子有好感」拉陳零九來擋　偉晉爆「小賴想被拍」：他私生活很精彩！

邱鋒澤認「對采子有好感」拉陳零九來擋　偉晉爆「小賴想被拍」：他私生活很精彩！

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面