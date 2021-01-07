陸國防部嗆聲台美「政治軍事對話」：解放軍堅決捍衛領土主權完整

▲大陸國防部國防部發言人吳謙大校（圖／記者任以芳攝）

記者魏有德／北京報導

台美今（7）日透過視訊進行「政治軍事對話」，討論亞太區域情勢、台美軍事合作及後續常態軍售等議題。對此，大陸國防部痛批，「對美方這一嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定的行徑，予以強烈譴責並已向美方提出嚴正交涉。」

▲美國政軍局助理國務卿庫柏（Clarke Cooper）（圖左）。（圖／翻攝自推特／庫柏）

大陸國防部表示，台灣問題是中國內政，事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益，不容任何外來干涉，「中國人民解放軍將以堅定的意志、強大的能力，挫敗任何形式的外部勢力干涉和台獨分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。」

據悉，本次台美政治軍事對話，由美國國務院政軍局助卿庫柏（Clarke Cooper）為代表，我方則有國防部、外交部等官員與會。外交部長吳釗燮表示，台美之間有含蓋個層次，且多元的對話管道，雙方經常對各議題，保有順暢溝通，持續深化在政治、經濟及安全各層面的合作，針對台美對話管道細節，基於台美互信與外交默契不對外透露，未來會與美方保持密切溝通交流、深化交流。

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／翻攝自中國外交部）

大陸外交部及國台辦先後於昨日表達抗議及譴責，強調民進黨政府倚美謀獨、甘當棋子，會給台灣帶來深重災難，同時再度重申，「一貫堅決反對台美之間進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號。」

