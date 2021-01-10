美解除交流限制　民眾黨：「萊豬讓利成果」能在拜登政府延續？

▲台灣民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

距離美國總統川普卸任剩下不到11天時間，美國國務院於美東時間9日宣布，取消內部對台交往的自我限制（Self-imposed restrictions）。對此，民眾黨表示，樂見台美關係持續升溫，但蔡政府在完全不溝通的情況下，在萊豬進口議題上對美方得利，讓利成果是否能在新政府上任後延續，必須向國人說清楚。

針對美國國務院9日發布聲明，宣布美國國務院即起取消內部所有與台灣往來施加的自我限制，民眾黨在台灣時間10日中午表示，樂見台美關係持續升溫，但川普政府任期將屆，這些舉動是否實質促進台美關係？台灣民眾所關切的是未來新政府上任後，這樣的互惠條件是否仍存在？這是蔡英文政府必須向台灣人民說清楚、講明白的。

民眾黨表示，台美關係持續發展，是國內主流共識，但人民在乎的，應該是在國際交流之下，如何確保台灣民眾的權益不受損害。過去一年來，蔡英文政府在完全不談判、不溝通的情況下，在萊豬進口議題上對美方讓利，讓利的成果是否能在新政府上任後延續，這是執政黨必須去努力，同時也要向國人說清楚。

民眾黨提到，除了官方交流不設限外，國人關切的仍是未來我國是否能順利參與各項國際經貿協定與國際組織，這些實質的交流成果才能真正讓台灣走入世界，也期盼執政黨應該積極爭取，而非消極面對，被動聽命。

其他人也看了這些新聞...

►美台接觸限制取消 羅致政：打開官方互動的各種可能

►陳以信：美國取消對台交往限制 我國六長可訪華府嗎？

►國民黨：支持推動對美交流 呼籲更具體提升雙邊關係

相關新聞...

►吳釗燮：感謝美方解除不必要的交流限制 強化兩國合作關係

►總統府：感謝美國解除交流限制 聲明充分反應堅實夥伴關係



►振興一下我們的美麗