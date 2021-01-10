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開車上山賞雪打滑卡山溝全家受困　三星警+熱心民眾合力抬出

記者游芳男／宜蘭報導

波麗士變大力士！三星分局南山派出所副所長王振賢與四季派出所所長柯榮發，於10日10時許，巡邏經大同鄉台七甲線41公里處時，發現一休旅車車輪陷入雪地山溝，車內一家人動彈不得，於是召來附近民眾，徒手齊力將車輪抬出山溝，警方緊急伸出援手，受困民眾頻頻表示感激。

▲▼波麗士變大力士！三星警徒手搬車，助陷雪地山溝車脫困。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲波麗士變大力士！三星警徒手搬車，助陷雪地山溝車脫困。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

10日10時許，三星分局南山派出所副所長王振賢與四季派出所所長柯榮發執行雪地機動交整勤務，遇道路落石阻礙通行，即以徒手方式排除障礙，又巡經大同鄉台七甲線41公里處時，突有民眾緊急招手說他的休旅車受困，車上一家人動彈不得，亟需警方協助。

▲▼波麗士變大力士！三星警徒手搬車，助陷雪地山溝車脫困。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

王振賢與柯榮發經瞭解發現，是民眾載家帶眷至梨山賞雪時，有依規定配戴雪鍊上山，但在返家途中行經台七甲線41公里處，誤判路面結冰融化，自行將雪鍊卸下，豈料一時大意，發動車輛起步時，因路面結冰未退，車輛打滑失控，衝入山溝受困於雪地中，所幸人員無傷，警方考量雪季拖吊車上山不易，因此聯合附近民眾，眾人合力抬車助民眾脫困，民眾對於警方緊急伸出援手，十分感激。

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