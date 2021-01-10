大貨車頭「跨過分隔島」！科技男國道斷魂　400萬賓士爛毀成廢鐵

記者陳凱力、莊智勝／苗栗報導

國道1號138K處、苗栗銅鑼段今（10日）凌晨3時15分許發生死亡車禍，一輛北上大貨車失控自撞騎上分隔島，導致南下的賓士轎車反應不及高速撞上，56歲的涂姓駕駛受困車內重傷，經送醫搶救後仍宣告不治。據了解，死者涂男從事科技業，今凌晨自桃園駕車準備返回台中，不料途中竟遭逢死劫，再也回不了家。

▲涂男撞上跨越分隔島的大貨車車頭，整輛賓士變形淪廢鐵。（圖／記者陳凱力翻攝）

警方初步調查，盧男（41歲）凌晨駕駛17噸大貨車（空車）從台中出發，沿著國道1號北上開往桃園，但途中經過事故路段時，卻因不明原因失控自撞，整輛車「騎上」分隔島，車頭佔據南下內側車道；而這時涂男開著賓士S350d轎車經過，反應不及當場高速撞上，整輛車車頭瞬間爛毀變形，涂男也一度受困車內，經警消到場破壞車體救出後，已經沒有呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治死亡。

據了解，家住台中的涂男從事科技業，10日凌晨開著新車價428萬元起的賓士S350d轎車從桃園南下，準備返回台中，豈料途中竟會撞上北上車道失控的大貨車，賓士車體因強大的撞擊力道爛毀變形，幾乎成了廢鐵，而涂男也受困車內斷魂，再也回不了家。警方表示，雙方酒測值均為零，確切事故原因為何，還得調閱大貨車行車紀錄器後才能進一步釐清。

▼死者涂男從事科技業，凌晨時分獨自駕車準備返家，豈料竟會遇上死劫。（圖／記者陳凱力翻攝）