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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲：民進黨對外軟弱、對內蠻悍　「雙標黨是人民的感受」

▲▼台灣民眾黨第一屆全國黨員代表大會,柯文哲 。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲出席台灣民眾黨第一屆全國黨員代表大會。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

兼任台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲日前提及，總統蔡英文是「文青式語言」，聽了會起雞母皮。柯文哲10日再度批評，民進黨「對外軟弱、對內蠻悍」，用文青式語言和恐嚇式語言交替應用，雙標黨正是人民的感受。

台灣民眾黨10日舉辦第一屆全國黨員代表大會，柯文哲致詞時表示，今天是非常具有歷史意義的一天，象徵這個政黨又往前跨出一步。民眾黨不同於其他政黨，標舉「共融社會、國家治理」，這半年來藍綠在萊豬議題上引發的亂象，更可以了解他們主張的重要性。

▲▼台灣民眾黨第一屆全國黨員代表大會,秘書長謝立功,柯文哲 。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席柯文哲、民眾黨秘書長謝立功。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

柯文哲提及，他們希望台灣是一個團結理性的社會，能以科學務實態度來處理所面對的問題，因此在面對萊豬議題時，主張「源頭管理、明白標示」，就是希望屏除藍綠的意識形態，找出可行的解決方案，最重要的是讓人民有自由選擇的權力。

「可惜我們的執政黨，對外軟弱、對內蠻悍。」柯文哲說，文青式語言和恐嚇式語言交替應用，雙標黨正是人民的感受，最後人民所有的疑慮沒有解決，還引發豬肉漲價與標示不清的亂象，到頭來還是台灣民眾要承受這些後果；而主要在野黨也無法清楚論述，而是使用無效杯葛的手段，現在更要訴諸社會運動，這也不是現階段台灣需要的。

▲▼台灣民眾黨第一屆全國黨員代表大會,柯文哲 。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲強調，台灣需要解決問題的方案，而不是情緒的發洩，所謂的「國家治理」就是要跳出在野黨的格局，為未來執政做好準備。要走向這個目標，民眾黨的每一位夥伴，包括他都要有這一份責任感，民眾黨代表的是台灣走向理性、務實、科學的力量，他們都是認同這份理念才聚集在這裡，「實現這個理念就是我們的使命。」

另外，關於日前民眾黨內發生黑函謠言、假帳號事件，柯文哲認為，這些都不是他們樂見的溝通方式，也違背「正直誠信」的原則，「以後都要禁止。」黨代表制度建立之後，他們會選出中央委員、中央評議委員，接著建立地方黨部，選出主委、總幹事，和地區服務主任，會加強黨內的溝通，而民眾黨秘書長謝立功、民眾黨副秘書長陳建璋都會協助處理。

柯文哲表示，民眾黨黨代表不只是一個頭銜，而是一份責任，「民眾黨不會是一人政黨，也不會是柯粉俱樂部，它不會曇花一現，它會長久的引領台灣向前進。」自己常說a的n次方理論，每個人多努力一點，a大於1，a的n次方就會無限大；相反的如果每個人都只想到自己的私利，那麼a就會小於1，a的n次方就會趨近於零，希望這段歷史可以在大家的共同努力之下繼續傳承下去。

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