加起來超過150歲…花蓮雙嬤「近身肉搏」2分鐘！麥克風K頭原因曝

記者蕭可正、莊智勝／花蓮報導

花蓮市國聯社區活動中心竟淪為「阿嬤演武場」。轄區警方昨（9日）上午9時30分許接獲報案，高齡80多歲的黃姓阿嬤、與60多歲的吳姓阿嬤在活動中心內爆發肢體衝突，2人扭打到雙雙倒地仍不肯罷休，四腳緊緊糾纏近2分鐘，直到另名阿伯聽聞爭吵聲後趕來勸架，才終於結束這場鬧劇。最後吳阿嬤被送往慈濟醫院治療，頭部有輕微受傷，當天即出院；後續警方已將黃阿嬤帶回製作傷害筆錄，將視吳阿嬤提告與否，再決定函送地檢署偵辦。

▲黃阿嬤坐在桌上唱歌擋住視線，因此與後方的吳阿嬤爆發衝突。（圖／記者蕭可正翻攝）

警方調查，國聯社區活動中心提供卡拉OK設備讓民眾歡唱，9日當天上午，黃阿嬤到活動中心裡唱歌，手中拿著麥克風、坐在前方桌上歡唱，但卻因此擋住了後方吳阿嬤的視線；吳阿嬤數次要求黃阿嬤挪動身子，不料卻屢屢遭到拒絕，雙方因此爆發口角，吳阿嬤忍不住動怒推了對方一下，黃阿嬤則立刻舉起手中的麥克風反擊，2人當場爆發扭打。

這場銀髮亂鬥持續了約2分多鐘，2人年紀加起來都已經突破150歲的阿嬤仍是互不相讓，打起架來狠勁十足。監視器畫面拍下，起初2人抓著麥克風互不相讓，一路從坐椅處打到電視機前，揪衣、扯髮等招數樣樣來，最後身穿黑外套的吳阿嬤重心不穩倒地，不願放手的黃阿嬤也跟著趴倒，2人倒地後仍持續扭打，4隻腳緊緊交纏，誰也不讓誰，直到隔壁的阿伯聽聞動靜後趕來將2人分開，才終於結束這場鬧劇。

事後警方獲報趕到現場，將頭部輕微受傷的吳阿嬤送往慈濟醫院治療，所幸傷勢並不嚴重，當天即出院返家；警方也抄錄雙方資料，並調閱監視器、照片等證據，同時也將黃阿嬤帶回所內製作傷害筆錄，後續將視吳阿嬤是否提告，再決定函送地檢署偵辦。

▼2個阿嬤扭打到雙雙倒地仍不罷休。（圖／記者蕭可正翻攝）