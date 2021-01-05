馬桶產子多次！新竹女8年生4胎都棄養　友爆「大女兒摔成遲緩兒」

▲李女8年來生下4個孩子，曾因過失傷害失手重摔大女兒、導致大女兒語言發展遲緩被判緩刑2年。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹市1名37歲李姓未婚女子，4日凌晨在家中廁所產下男嬰，卻謊稱自己「血便」，警消人員趕抵現場後，女子之後才緩緩吐出「剛生下一名男嬰」，且男嬰還在馬桶內，嚇得警消人員趕緊將男嬰抱起，但已沒了生命跡象。據李女友人表示，她馬桶產子已非首次，8年來連生4胎，甚至將大女兒摔成遲緩兒；行徑有夠誇張。

據友人表示，李女平常在卡拉OK店上班，曾與1名男子相戀而產下1女，在孩子1個月大的時候，還被李女失手摔傷，導致孩子動作、語言發展遲緩，因此被台中地院依過失傷害罪判緩刑2年；8年內連生4胎，其中3胎父都不詳，老大、老二都被社福單位安置，老三也被人扶養，自己生的小孩全都沒有扶養過。

▲李女遭友爆料指出，在醫院就醫後還直播拍照 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

不僅如此，她還曾是新竹小有名氣的直播主，熱舞、吃檳榔樣樣來。事發後遭網友肉搜，當天送醫之後還在病床上直播，一副不在意的模樣實在令人髮指，網友甚至留言表示，希望她結紮，不要再有無辜的孩子誕生，「小孩是無辜的，心疼孩子」、「就一個一直生小孩，又不顧小孩的爆廢女繩（神，諧音）」。

不過，警方也表示，男嬰會在週四進行解剖相驗，以釐清所有相關的責任。

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