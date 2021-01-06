港今晨突襲拘捕「至少50人」　陸委會：香港成東方煉獄

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

香港國安處6日清晨，以涉嫌「顛覆國家政權罪」拘捕至少50位泛民派人士，對於港方突襲式的舉動，陸委會中午發出聲明譴責，表示香港已由「東方明珠」，變成觸目驚心的「東方煉獄」，呼籲陸方收斂，以免影響香港國際金融中心地位。

綜合港媒報導，香港國安處拘捕至少50位民主派人士，包括梁國雄、胡志偉、涂謹申、尹兆堅、林卓廷、范國威、劉頴匡、袁嘉蔚、何桂藍、梁晃維、朱凱廸、岑敖暉、馮達浚等、鄺俊宇、黃碧雲人；報導稱，被捕人士疑因參與2020年夏天民主派初選，被指涉嫌違反「顛覆國家政權罪」。





▲多名香港國安處人員6日一早至林卓廷住處進行拘捕。（圖／翻攝自林卓廷臉書）

前香港立法會議員林卓廷早上也在臉書發文，上傳大批國安處人員上門拘捕過程，證實自己被逮捕，但貼文目前已被刪除。

對此，大陸委員會發表聲明稱， 對於港方清晨突襲、大肆拘捕香港民主人士，我方及國際社會同感震驚，並譴責任何壓迫民主人權的惡霸行徑。

聲明表示，港版國安法」動輒以顛覆國家政權罪名打擊民主人士，不僅凸顯香港基本法對港人權利的保障形同具文，其惡行惡狀更使香港由「東方明珠」，變成觸目驚心的「東方煉獄」。陸委會強調， 倘香港民主自由持續淪喪，並影響其國際金融中心地位，對中國大陸沒有半點好處。

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