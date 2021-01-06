港警到《立場》、《蘋果》等媒體辦公室調查　要求簽署交出文件令

▲香港警察去年8月也搜索壹傳媒大樓。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港警方6日早上突上門拘捕至少52名民主派人士，據部分被捕人士Facebook專頁指，拘捕行動與去年「35+民主派初選」有關，部分人涉嫌違反國安法「顛覆國家政權罪」。此外，警方也到《立場新聞》、《蘋果日報》、《獨立媒體》的辦公室，要求簽署交出文件令。

綜合港媒報導，警方今早派人到立場新聞辦公室調查，指機構方面涉及一宗港區國安法案件，要求對方簽署文件，內容提及須在7天內交出一些文件。但警員沒有搜查辦公室，也沒有帶走任何人協助調查。

立場新聞於2014年12月成立，被視為支持泛民的網媒，多名董事屬於泛民陣營，包括大律師兼前立法會議員吳靄儀、藝人何韻詩及信報前總編輯練乙錚等。

除《立場》外，《蘋果日報》、《獨立媒體》今日也收到要求交出文件令。

截至今早8時半，警方一共拘捕52人，消息指，被捕者包括戴耀廷、梁國雄、胡志偉、涂謹申、尹兆堅、林卓廷、鄺俊宇、黃碧雲、范國威、楊岳橋、譚文豪、陳志全、趙家賢、王百羽、何啟明、施德來、郭家麒、劉頴匡、袁嘉蔚、何桂藍、梁晃維、朱凱廸、岑敖暉、張可森、譚凱邦、劉偉聰、鍾錦麟、李嘉達、伍健偉、徐子見、楊雪盈、馮達浚、黃子悅、呂智恆 、安德里、劉凱文、余慧明、劉澤鋒、何桂藍等。

►戴口罩也要記得保養