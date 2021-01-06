獨／馬桶血便產子...「直播女神」回應了　4個字洩漏心情秒改口

記者陳凱力／新竹報導

1名37歲李姓未婚女子4日凌晨在新竹家中廁所生下男嬰，她向消防人員謊稱自己「血便」報案，直到人員到場後，她才吐實「剛生下一名男嬰」，消防人員看到馬桶內的男嬰當場嚇傻，雖然緊急將男嬰救起，可惜仍回天乏術。有網友爆料「李女馬桶產子非首次」，還說她8年來連生4胎，甚至將大女兒摔成遲緩兒，對此，李女皆不願回應。



▲李女被網友爆料，產子後在醫院休養時還開直播。（圖／翻攝爆廢公社二館）

據網友爆料，在卡拉OK上班的李女，曾與1名男子相戀生下女兒，只是女兒才滿月就被李女摔傷，導致孩子動作、語言發展遲緩，因此被台中地院依過失傷害罪判緩刑2年，不僅如此，李女8年連生4胎，其中3胎父都不詳，老大、老二都被社福單位安置，老三也被人扶養。

▲記者聯繫上李女，李女不願對生子一事多表示，僅說很自責，但隨後又改口是妹妹發言。（圖／記者陳凱力翻攝）



網友爆料李女曾是直播主，自稱愛跳舞，還愛吃檳榔，事發後遭網友肉搜，當天送醫之後還在病床上直播，似乎一副不在意的模樣。外界對李女的強烈指責，甚至在她的粉絲頁痛罵「可以不要一直亂生小孩嗎？沒辦法養有什麼資格生？每個都父不詳，被安置或出養，你還有臉開直播，好好當個人好嗎？」不過李女並未回應網友，依然在生產後於個人臉書分享「送肉粽」的貼文。

《ETtoday新聞雲》聯繫上李女，透過簡訊方式詢問她目前日否仍在醫院休養、傷口痛不痛等問題，她皆以「嗯」、「有」等單字回應，再問到有沒有需要澄清的部分，李女則表示「能否不要再問了」，李女說「我很自責」、「不想再說了」，但是隨後又改口「對不起，剛剛是我妹發文」、「我想休息」、「我不想說話」，後來就不再回應了。

▲▼李女在產子後還在臉書開直播、分享直播，引起網友不滿。（圖／翻攝臉書）

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