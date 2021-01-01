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神還原！民眾黨「致敬」蘇貞昌小編新年圖卡　網笑：真的有靠北到

▼蘇貞昌在2019年2月1日新年祝賀文上，秀出自己的小編群。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

▲蘇貞昌在2019年2月1日新年祝賀文上，秀出自己的小編群。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

記者蘇晏男／台北報導

行政院網軍圖卡、牛肉麵事件連環爆，當外界放大檢視行政院團隊與網軍關聯時，有網友翻出行政院長蘇貞昌2019年農曆新年賀圖，出現前政院發言人丁怡銘等人的小編團隊。對此，民眾黨文宣部元旦擺出相同陣容，動作細節幾乎一比一還原，在祝賀新年快樂之餘，也「致敬」蘇貞昌小編團隊。

從2019年2月1日蘇貞昌臉書貼文來看，小編陣容相當齊全，一共有2位攝影、1位導演、1位剪接和1位小編，分別被稱為「皇牌攝影『修片慢』」、「紅牌攝影『拍攝抖』」、「大牌導演『亂寫本』」、「金牌剪接『愛特效』」、「王牌小編『去背差』」，及一名對鏡頭甜笑並比ya的「路過倒茶『來喝水』」。

不過仔細看會發現，圖中掛上「亂寫本」頭銜的恰巧就是牛肉麵風波男主角丁怡銘，至於負責經營蘇貞昌臉書等社群媒體，為鬧出製圖給綠營側翼，疑觸犯《公務人員行政中立法》的小編周家鴻，為圖中的「王牌小編」。

對此，民眾黨文創部1日發文附圖寫道，「2021年的第一天，民眾黨文宣創意部，謹向2020最有台灣價值的一張照片致敬」。他們狠酸，期盼新的一年，每一位好朋友在各自的崗位上，都能和行政院中央圖房出圖頻率一樣快、狠、準，生意跟按讚分享留言數與觸及率一樣欣欣向榮。

民眾黨文創部陣容則有1位攝影、1名主任、1名小編、1名剪接、1名台柱和一名主播，依序被稱作「型男攝影『拍片快』」、「肥宅主任『減肥中』」、「白牌小編『愛遲到』」、「卡卡剪接『特效強』」、「踢批批台柱『速剪王』」，以及同樣比ya但戴口罩遮住笑容的「王牌主播『表特點』」。

不僅如此，民眾黨在筆電螢幕畫面、豬logo上等也非常講究。行政院版本的筆電螢幕顯示小編正製作蘇貞昌圖卡、標語上則因是迎接豬年，所以貼上粉紅豬的頭貼；而民眾黨同樣使用蘇貞昌大頭照，但在眼睛上蓋了行政院統編、粉紅豬頭貼則改成衛福部推出，可供民眾自由下載的台灣豬貼紙。

對此，有網友表示，「太強了」、「還原度好高」、「這個嘲諷開太大了」、「是致敬，不是抄襲哦！XD新年快樂」、「這張真的有靠北到，銀幕上還有政院統編XD」。民眾黨立委高虹安也留言回應，「文創部同仁們新年快樂！沒想到這張圖你們重現度很高耶」。

▼民眾黨文創部製圖「致敬」蘇貞昌小編團隊。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

▲民眾黨文創部製圖「致敬」蘇貞昌小編團隊。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

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