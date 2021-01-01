蔡英文：我用最謙卑心情　請國人體諒開放萊豬進口的決定

▲蔡英文元旦發表新年談話。（圖／翻攝自YouTube／presidentialoffice）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文元旦發表新年談話時表示，開放符合國際標準的牛肉和豬肉進口的決定，引起的議論和紛擾，讓她體會到，為什麼過去的政府做出了開放的承諾，卻無法落實，她用最謙卑的心情，請國人體諒，希望大家能理解再三斟酌後的決定。

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



蔡英文表示，她擔任中華民國總統將滿五年，執政的過程裡，民意支持有起有落，她也在尋求連任的過程，再次受到選民的檢驗，「每一天我都兢兢業業，全力投入，努力實現我們所承諾過的目標。而最重要的是，國家的方向正確，台灣正在進步當中」。



蔡英文說，這段時間，有關於進一步開放符合國際標準的牛肉和豬肉進口的決定，所引起的議論和紛擾，「讓我充分體會，為什麼過去的政府做出了開放的承諾，卻無法落實」。



蔡英文表示，台灣是依賴貿易生存的國家，這個歷經三任政府的難題，已經沒有迴避不處理的空間，「因此，我要用最謙卑的心情，請所有國人同胞體諒，也希望大家能夠理解我們再三斟酌後的決定」。



蔡英文說，我們所面對的，不僅僅是貿易問題，就像她去年不斷強調的，世界的局勢正在變化，身為總統，必須更加謹慎，在複雜多變的國際局勢中，為台灣布一個永續生存的局。



蔡英文表示，我們必須把眼光放遠，行動上步步為營。因為未來國家的發展，還有更多的挑戰，需要克服。



蔡英文強調，從全球戰略的角度來看，台灣的地位越發重要，兩岸關係的穩定，現在已經不只是台海兩岸關注的議題，更是攸關印太區域穩定的議題，而且已經是全球焦點，「尤其，過去一年，對岸的軍機、軍艦在台灣周遭頻繁活動，不僅衝擊兩岸關係，更是對印太地區和平穩定的現狀，造成威脅」。