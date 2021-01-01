萊豬開放首日　政院：要求進口商將產地貼紙一起出到通路

▲行政院秘書長李孟諺。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

含萊克多巴胺美豬在1月1日開放進口，總統蔡英文上午發表新春談話，談及美豬議題時表示，「會用最謙卑的心情，請所有國人同胞體諒」 。對此，行政院表示，院長蘇貞昌已強調，政府要求進口肉商出貨時，連同產地貼紙一起出到通路，以確保從量販店到小攤車，都方便落實自主標示豬肉產地國，讓人民安心、方便選擇。

行政院秘書長李孟諺指出，全世界已有101個國家或地區准許進口萊豬，包括鄰近的日本、韓國、紐西蘭、澳洲、馬來西亞、香港、菲律賓、印尼、越南等。台灣是外貿導向的國家，要更進一步融入國際自由貿易，政院和府方立場一致，即依據國際標準，開放安全無虞的肉品進口，是台灣必須跨出的一步。

李孟諺表示，蘇貞昌院長已一再強調，雖然進口商已經說不會進口萊豬，也會自主標示有沒有萊劑，政府仍然會要求進口肉商出貨時，連同產地貼紙一起出到通路，以確保從量販店到小攤車，都方便落實自主標示豬肉產地國，讓人民安心、方便選擇。

另外，李孟諺也說，關於政院昨日記者會中，依據「地方制度法」規定，指出自治條例有違憲並抵觸中央法規的情形，而引用憲法條文及闡釋相關大法官解釋意旨，是做出函告無效結論所必要涵攝過程，也是政院認定地方自治條例無效的主要論述理由。

地方制度法第30條明文規定：「地方自治條例與憲法、法律、法律授權之法規命令⋯牴觸者，無效。」並由行政院或中央主管機關函告無效。李孟諺指出，既然「牴觸憲法」是函告無效的事由之一，政院依法得審查並判斷自治條例是否「牴觸憲法」，這是依據法律做成的決定，並沒有逾越分際的問題。