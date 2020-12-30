快訊／地方反萊豬　行政院：各縣市自治條例「相互矛盾、窒礙難行」

▲仔豬，示意圖。（資料照／記者蔡佩旻翻攝）



記者蕭羽耘／台北報導

萊豬進口倒數，但全台各地縣市通過的自治條例規範不一也與中央不同調，行政院長蘇貞昌30日一早表態「全國同步才不會亂了套」，行政院稍晚也進一步補充表示，目前有訂定自治條例的縣市部分仍未上報，且各縣市的自治條例有些互相矛盾或窒礙難行之處，所以政院會持續與縣市溝通了解，彙集意見後於適當時機宣布一致性規定。

萊豬規範中央與各地方政府仍不同調，面對中央法規與地方自治的衝突，甚至有地方政府揚言要提釋憲，行政院長蘇貞昌30日表示，「食安絕對要全國同步、法律要統一」，蘇貞昌此言也等於提前宣告行政院並不會同意地方縣市自行通過的萊豬自治條例。

蘇貞昌30日上午出席中和區警消社會住宅祈福動土典禮，針對地方自治條例與中央法規牴觸，他強調，「食安絕對要全國同步、法律要統一」，政府絕對會嚴格管理。

蘇貞昌說，各縣市政府因為議會通過不同的自治條例，內容不同、作業不同、要求也不同，難免會亂，所以政府會依法行使主管機關的職權，「到時候會給國人同胞公布，大家同步，才不會亂了套」。

針對中央、地方不同調，行政院30日也補充說明，食安規範應全國同步才不會亂了套，各縣市的自治條例有些互相矛盾或窒礙難行之處，比如可在高速公路設置攔檢點等情形，將會導致民眾、業者混亂。

行政院表示，食安應有一致性規定，民眾才不會無所適從，目前有幾個縣市已訂定自治條例，但仍未上報政院，因此會持續與縣市溝通了解，彙集意見後於適當時機宣布一致性規定。