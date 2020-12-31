民眾黨酸蘇貞昌：怎沒做「梗圖」宣告食安自治條例違憲

▲民眾黨酸蘇貞昌。（圖／翻攝民眾黨臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

今天是2020最後一天，蘇揆特地製圖提醒大家，午夜一過，三倍券即將歸零。對此，民眾黨31日狠酸「偷偷萊」，行政院在準備倒數迎接新年的前夕，宣布全國各地方政府所訂定的萊豬進口自治條例，與中央法規牴觸無效，怎麼不見蘇院長用梗圖向大家宣佈這個天大的「好笑息」？

三倍券將到期，行政院長蘇貞昌昨天透過臉書提醒國人，盡快把券通通花光，午夜一過，馬車不會變南瓜，但是你手上的消費券會變不能花，並呼籲國人，天氣再冷，也要用力消費告別這一年，「三倍券請通通花光不要有保留」。

萊豬將進口，行政院31日下午宣告地方「零檢出」食安自治條例違憲，也牴觸中央規範，將由行政院或中央各級主管機關函告無效或不予以核定。對此，民眾黨酸， 院長發的梗圖竟然沒有這一點，不知道您是忘記了，還是害怕想起來？

民眾黨抨擊，民進黨大內宣的馬車不只會變成南瓜，還有不知道有沒有含萊劑的肉品入台，而行政院護航萊豬的各項話術，猶如南瓜馬車一般不斷現出原形，如今更在大家準備倒數迎接新年的前夕偷偷宣布，全國各地方政府所訂定的萊豬進口自治條例，與中央法規牴觸無效。

民眾黨批評，中央在毫無設防的情況下進口萊劑肉品，不只訂定的標準比CODEX更寬鬆，所謂的標示也只標產地，甚至連本地業者要自救的台灣豬標章，沒有任何公信力可言，「上蝦皮就買得到」。地方議會與政府為了反映民意而自救，制定自治條例，如今這個僅存的保護傘也要被剝奪。

民眾黨砲轟，民進黨政府整天在網路搞大內宣，用中央圖房出圖攻擊在野黨，出事就辯稱是在網路上撿到的圖，例如王Ｏ宇兄弟檔；面對地方民意採取自治條例保障食安的壓力，就選在新年前夕偷偷摸摸的對外宣布「自治條例無效」，怎麼不見蘇院長用梗圖向大家宣佈這個天大的「好笑息」？