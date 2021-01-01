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蔡英文、賴清德首出席「無觀眾」元旦升旗　12公尺寬巨幅國旗登場

記者陶本和／台北報導

迎接2021年，總統府元旦舉行升旗典禮，但為因應疫情，依循中央流行疫情指揮中心防疫措施，史上首次取消觀眾入場觀禮，全程僅開放官員出席，而這也是首次總統蔡英文、副總統賴清德一起出席元旦升旗，活動期間也有寬12公尺的巨幅國旗入場，象徵要讓世界看見台灣。

▲總統蔡英文、副總統賴清德出席總統府升旗典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文、副總統賴清德出席總統府升旗典禮。（圖／記者林敬旻攝）

本次升旗活動，以「2021台灣有你」為主題，其中國防部示範樂隊與三軍儀隊的演出，備受關注，他們以「世紀的英雄」、「見疫勇為」、「稻香」等5首曲目表演，象徵面對新冠肺炎疫情嚴峻考驗，台灣沒有被打敗，且對國際社會提供援助，獲得世界肯定。

▼總統府升旗典禮，巨幅國旗進場。（圖／攝影中心攝）

▲▼總統府升旗典禮，巨幅國旗進場。（圖／記者張榮恩攝）

其他表演團體方面，清晨5點10分，由建國中學樂旗隊打頭陣，此外還有北一女中樂儀旗隊，以及FOCA福爾摩沙馬戲團特殊的「特技戲劇」。

在高校聯合街舞表演方面，則有超過20所高中的學生聯合街舞表演，呈現了高校生熱情洋溢的特質；最後，也安排由柏齡太鼓團隊充滿震撼力的鼓聲，且在180位來自扶輪社自行車隊的好手舉起寬達12公尺的巨幅國旗以及扶輪社旗進場。

▲民國110年元旦升旗，FOCA福爾摩沙馬戲團表演。（圖／記者林敬旻攝）

▲民國110年元旦升旗，FOCA福爾摩沙馬戲團表演。（圖／記者林敬旻攝）

▲民國110年元旦升旗，北一女樂儀旗隊表演。（圖／記者林敬旻攝）

▲民國110年元旦升旗，北一女樂儀旗隊表演。（圖／記者林敬旻攝）

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關鍵字：

總統府升旗

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