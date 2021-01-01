「讓蔡英文把萊豬吞回去」　馬英九籲全民連署食安公投

▲國民黨元旦升旗。（圖／記者陳煥丞攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

國民黨1日上午8時在中央黨部舉行元旦升旗典禮，包括黨主席江啟臣、前總統馬英九、前副總統吳敦義、前主席朱立倫均到場，戴著國旗口罩合唱國歌。馬英九致詞時痛批，蔡政府開放美國萊豬進口，萊劑就連台灣豬都不准吃，台灣人卻要被迫吃萊豬，「難道蔡總統認為台灣人不如豬？」

馬英九表示，蔡英文堅持開放萊豬，違反民意，呼籲大家要一起下架「萊豬立委」，國民黨目前正在推動反萊豬公投，希望在8月28日蔡英文宣布開放萊豬一週年紀念日，用民意否決，「讓蔡總統把萊豬吞回去，讓她做一個萊豬總統。」

馬英九痛批，在蔡英文一人獨裁，民進黨一黨專政下，台灣人民收到的新年禮是含有萊劑的美豬，萊劑是農委會明定的禁藥，連台灣豬都不准吃，台灣人卻要被迫吃萊豬，難道蔡英文認為台灣人不如豬？

馬英九並指出，蔡英文的種種作為，正在侵害台灣長年建立的民主，除了關中天新聞台，查禁兒童書籍，還要審查中國大陸出版物，反萊豬醫師蘇偉碩被查水表，政府還要強推代理人法，讓綠色恐怖無處不在，國家機器打壓言論、新聞自由，難怪「亞洲週刊」封面會刊登蔡英文的皇帝照。

最後，馬英九引用南宋楊萬里寫的詩「萬山不許一溪奔，攔得溪聲日夜喧，到得前頭山腳盡，堂堂溪水出前村」，強調蔡政府將難以阻擋主流民意的反撲，民進黨打著民主大旗，做反民主的勾當，未來台灣人民一定會百倍奉還。