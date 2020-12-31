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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／2020倒數啦！這一年發生哪些大事？

新聞節目中心／綜合報導

中央通訊社評選2020年國際10大新聞，新冠肺炎疫情重創全球排第一，並因此導致東奧延期，日本首相安倍晉三因健康因素辭職；其次美國總統大選紛爭不斷，衍生「黑人的命也是命」運動，最後由民主黨候選人拜登勝出等入榜。而哪些事件又對台灣影響深遠？《雲端最前線》31日邀請立法委員高虹安、台北市議員李柏毅、台北市議員王世堅以及時力智庫執行長李兆立與主持人楊文嘉深度探討。

▲台北101跨年活動 。（圖／台北101提供）

▲2020即將結束，這一年國內外發生哪些大事？（圖／台北101提供）

指揮中心今證實英國返台發燒者是感染英國變異新冠病毒，因此也加強邊境管控，元旦起禁止轉機、非本國籍禁入境，政策會滾動檢討，目前檢討時間暫定一個月。而針對日本之前實施全面禁止入境，被外界認為是「鎖國」，陳時中也坦言，這次台灣跟日本的情況差不多。

自2021年元旦起，多項攸關民眾的新制度、新福利即將上路，包括勞健保因應基本工資上漲，費率皆調高；民生經濟方面，萊豬進口實施配套措施、實名制口罩增量降價，14天10片共40元；還有交通部取消機車補助，買新車預計得多支出1000元至4000元等。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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