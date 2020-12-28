機組員「7檢疫+7自主」　指揮中心「下重話」：管理不周最高罰百萬

▲國籍航空機組員返國後必須完成7天居家檢疫且採檢陰性。（圖／記者任以芳攝）

記者趙于婷／台北報導

中央疫情指揮中心今（28）公佈國籍航空機組員檢疫規範，返國後必須完成7天居家檢疫且採檢陰性後，才能進入社區，且第8天至第14天還應遵循加強版自主健康管理，指揮中心也提醒，航空公司若管理不周，機組員不符合居家檢疫規範，最高罰百萬。

交通部民用航空局林俊良副局長指出，目前已要求組員出勤報到時填寫聲明書，嚴訂飛行中佩戴口罩、飲食、交談、服務後加強手部消毒等規定；此外，嚴格要求組員外站住宿期間不得外出且禁止接觸當地訪客、每日應記錄及回報健康狀況及在外行動，航空公司也必須建立專責機制來偵測組員是否外出，例如即時監視系統或保全專責人員。

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林俊良說，機組員返國後，需實施居家檢疫7天期間，機組員居家檢疫期滿並檢測為陰性後才可進入社區，但仍須遵循加強版的自主健康管理7天，包括禁止搭乘公共運輸工具、禁止出入人數眾多不易維持社交距離且會近距離接觸不特定人士之場所，包括百貨公司、夜市、酒吧和喜宴。

另外，機組員7天居家檢疫期間內可再派飛長程航班，但返臺期間需入住公司宿舍、指定防疫旅宿或符合防疫要求的居所，但執勤應搭乘公司專車或防疫車隊，航空公司宿舍的防疫管理也應符合指揮中心防疫旅宿相關指引，相關措施自110年1月1日起實施。

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