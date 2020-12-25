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首例！胎盤驗出「塑膠微粒」　醫師憂：新生兒恐成「塑膠寶寶」

▲▼生產,分娩,出生。（圖／免費圖庫pixels）

▲醫師擔心塑膠微粒影響胎兒成長，新生兒可能變成「塑膠寶寶」。（示意圖／免費圖庫pixels）

實習記者陳妙津／綜合報導

義大利科學家近日發現，塑膠微粒無所不在，連孕婦「胎盤」內也有，這意味著胎兒體內細胞恐怕與塑膠微粒共存，成為「塑膠寶寶」，塑膠中的化學物質很可能干擾孩子未來的發育成長。

據《每日郵報》報導，義大利羅馬Fatebenefratelli醫院的婦產科主任奧拉古薩（Antonio Ragusa）研究發現，在6名健康產婦捐贈的胎盤中，其中4個胎盤有12個大小5至10微米不等的塑膠微粒，由於研究僅採樣3%胎盤，這意味著塑膠微粒在胎盤中的總數可能更多。

▲▼懷孕 。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲胎盤是供給胎兒成長養分，若含有塑膠微粒，專家擔心人體細胞組織構成中，可能混合著生物與非有機體。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

奧拉古薩說，「我第一次在胎盤發現塑膠微粒時，真的很震驚，這代表嬰兒體內也會有，人體細胞組織混合了生物與非有機體，就像是『生化寶寶』似的。」他警告，塑膠微粒可能干擾嬰兒基因，導致發育異常，或干擾免疫系統。目前還無法確認塑膠微粒如何進入胎盤，可能是透過飲食或是呼吸。

臨床醫師金斯蘭德（Charles Kingsland）則指出，現在還不知道塑膠微粒會如何影響胎兒發育，但可能會直接毒害孩子健康，或是減少氧氣供應，導致胎兒死產或體重不足。

▲▼母乳,餵奶,嬰兒,母親。（圖／達志影像／示意圖）

▲有研究人員發現，聚丙烯奶瓶在熱水消毒、沖泡牛奶過程中，可能會釋放出數百萬以上的塑膠微粒，導致嬰兒平均一天可能喝下160萬個塑膠微粒。（圖／取自免費圖庫Pexels）

 
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