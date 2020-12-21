英國變種病毒擴散！義大利婦女確診「病毒量超高」　倫敦人急逃難

▲英國傳出新冠變種病毒株，圖為倫敦國王十字車站。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）在英國東南部出現變種病毒株，其傳播速度比原本的病毒快70%，使得英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）出面證實變種病毒已然失去控制。而有義大利媒體指出，境內開始出現1起從英國入境的病例，且病毒載量非常高，義大利當局隨即於昨（20）日發佈公告，暫停所有往返英國航班，並安排該患者與家屬、密集接觸者接受隔離。

根據義媒《共和國報》，一名婦女與其伴侶近期從羅馬菲烏米奇諾國際機場入境，接受篩檢時驗出體內竟存有英國最新的變種新冠病毒，且病毒載量高，因此衛生當局旋即安排相關人士接受隔離。

▲英國政府宣布提升防疫層級至第4階段。（圖／路透社）

雖然該變種病毒被證實與原本的病毒株相比不會更加致命，且新冠疫苗仍然有效，但英國政府還是宣布，從20日起提升包括倫敦在內的英國大部分地區的防疫層級至第4階段，為該國最嚴格的防疫措施，形同封城，耶誕與跨年嚴禁聚會，超過2000萬人受到影響。消息一出後，數十萬人拎著大包小包擠進倫敦車站，彷彿搭乘逃難列車。

據悉，目前已有愛爾蘭、法國、義大利、比利時、葡萄牙、荷蘭、拉脫維亞、愛沙尼亞、以色列、土耳其等10國宣布禁止來自英國的航班入境。

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