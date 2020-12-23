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「B.1.1.7變種病毒」來襲！歐澳5國已17宗確診　美法紐瑞士疑淪陷

▲▼英國政府宣布提升防疫層級至第4階段。（圖／路透社）

▲英國的新型變異病毒「B.1.1.7」導致疫情升溫，政府宣布提升防疫層級至第4階段。（圖／路透社）

記者葉睿涵／綜合報導

英國出現傳播力增強7成的新型變異病毒「B.1.1.7」，造成新一波的疫情大流行，此後，有5個歐洲國家也接連傳出，境內出現相同變種病毒株的確診個案。美國、法國等國家也懷疑，這種病毒株可能已在國內傳播。以下整理「B.1.1.7變異病毒」入侵各國的現況。

英國
據英國衛生部與WHO資料顯示，「B.1.1.7變異病毒」早在9月20日就出現於東南部肯特郡（Kent），之後迅速蔓延至其他地區。其中疫情最嚴重的「重災區」是倫敦，單就11月而言，有28%的新增病例與「B.1.1.7」病毒有關，12月則上升至62%。受B.1.1.7病毒株感染的人數在過去4週快速飆升，截至15日為止，英國已有1619個病例是由「B.1.1.7」病毒所引起的。

▲▼英國首相強森今天在倫敦緊急坐鎮會議，商討如何應對接下來的變種病毒的疫情控制。（圖／路透）

▲英國首相強生最近召開緊急會議，與幕僚商討如何應對接下來的變種病毒疫情控制。（圖／路透）

丹麥
截至12月3日，丹麥共發現9例與「B.1.1.7變異病毒」有關的肺炎病例，患者分佈在哥本哈根地區與日德蘭半島北部，分別為7名女性和2名男性。

荷蘭
荷蘭12月初在一名患者身上，發現與英國「B.1.1.7變異病毒」相同的病毒株。國家公共衛生與環境研究所（RIVM）立刻下令，過去幾週從英國抵達境內的人們都要接受檢驗。

比利時
比利時病毒學者蘭斯特（Marc Van Ranst）表示，「B.1.1.7」病毒對該國的影響範圍很小，他們僅觀察到4個案例，但病毒的致死率並沒有提升。

澳洲
新南威爾士州首席衛生官項特（Kerry Chant）表示，他們在酒店檢疫發過程中。發現了2名感染「B.1.1.7」病毒的患者，但這種變異病毒只出現在返國的旅客身上，還未進入社區。

義大利
據路透社報導，義大利也在返國的旅客中，檢測出一宗與「B.1.1.7變異病毒」有關的案例。

▲▼美國,疫情,戴口罩。（圖／路透）

▲專家認為，「B.1.1.7」病毒可能已入侵美國。（圖／路透）

美國
美國首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）擔心變種的「B.1.1.7」病毒可能已入侵美國；他的憂慮與喬治城全球健康科學與安全中心的病毒學家拉絲穆森（Angela Rasmussen）不謀而合。美國疾病防治中心（CDC）也認同，變種病毒很可能已在美國傳播，只是目前還未發現確診病例。

不過，由於美國對於基因排序的計畫很零散，因此專家認為，變種病毒可能早已在美國出沒，只是沒被發現而已。據《華盛頓郵報》報導，病毒學家魯邦（Jeremy Luban）認為，「B.1.1.7變異病毒」甚至有可能是源於美國。

法國
法國衛生部長韋朗（Olivier Veran）表示，雖然政府現階段還沒有實際的證據佐證，但「B.1.1.7變異病毒」完全有可能已在法國境內傳播。

紐西蘭
流行病專家貝克（Michael Baker）認為，「B.1.1.7」病毒很有可能在未來幾週就會入侵紐西蘭。

瑞士
自12月14日以來，共有約1萬名的英國旅客入境瑞士，瑞士國家新冠肺炎防疫小組史塔德勒（Tanja Stadler）表示，儘管政府目前還未發現任何病例，但這些來自英國的旅客，大部分都沒接受過檢測，政府預計，其中有些人可能已被感染。瑞士政府目前仍在尋找境內的英國旅客，以避免「B.1.1.7變異病毒」在瑞士擴散開來。

▲▼新冠肺炎,疫苗,美國,新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠疫苗的問世原本讓世界心生希望，但在「B.1.1.7變異病毒」肆虐後，人們又開始擔心，其效力是否會受影響。（圖／達志影像／美聯社）

在「B.1.1.7變異病毒」肆虐之際，人們現在擔心，疫苗是否會因病毒變種而失去效力。美國華盛頓大學健康計量評估研究中心所助理教授古波塔（Vin Gupta）表示，病毒在基因層面上的微小變種並不會在短期內影響疫苗效力；許多專家也認同了這種說法。

英國軍方化武實驗室目前正對此展開研究，相信人們在近期內就能得到結果。據CNN報導，輝瑞與莫德納藥廠也正對自家研發的疫苗進行測試，希望它們能抵禦「B.1.1.7變異病毒」。

►有效抗英變種病毒！英藥廠曝候選疫苗「AZD1222」可訓練人體免疫
►英國變種病毒「9月就出現」　倫敦新增確診者近2/3染上
►「B.1.1.7」病毒變異至少有17種！　英軍實驗室正研究疫苗保護力

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