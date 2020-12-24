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500名新冠死者家屬求償34億！　控告義大利政府防疫「失誤連連」

▲▼羅馬街頭,義大利,口罩,聖誕節封城。（圖／路透）

▲羅馬的民眾戴著口罩逛街，義大利當局日前也宣布聖誕節期間將恢復封鎖措施。（圖／路透）

記者張寧倢 ／綜合外電編譯

義大利日前出現英國新變種「B.1.1.7病毒株」後，約500名新冠肺炎死亡患者的家屬於23日表示，將至羅馬法院提出法律訴訟，控告義大利政府防疫工作失誤連連，要求國家給付1億歐元（約新台幣34.3億元）的損失賠償。

綜合法新社、路透報導，約500名死於新冠肺炎的患者家屬23日表示，由於政府危機處理不當，直接導致他們的親人死亡，將起訴義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）、衛生部長史伯蘭沙（Roberto Speranza）以及倫巴底區長方塔納（Attilio Fontana），總共要求賠償1億歐元的損失。

負責這則民事訴訟案的律師洛卡第（Consuela Locati）表示，倫巴底和中央政府犯下一連串的「嚴重疏忽」，公民將保護自己生命的任務交給政府，但他們並沒有做到，「這次訴訟重點不在賠償金額，也許只能獲賠1歐元，但這1歐元展現的將是責任與承認。」

報導指出，義大利是中國之外，第一個感染新冠病毒的西方國家，迄今已有190多萬確診案例、將近7萬人死亡，死亡人數是世界第5高，也是全歐洲最高。其中北部倫巴底地區受到的打擊尤為嚴重，義大利2月20日首例新冠確診也是來自倫巴底，但政府卻直到3月10日才宣布開始實施封鎖。

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