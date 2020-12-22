蔡英文政府開空頭支票堵萊豬民怨　台南藍軍嗆：把人民當塑膠！

▲台南市議會國民黨團嗆蔡英文政府，明年臨時補助台南2千多萬增加稽查員，只補助1年，預算過關地方還要歷經墊付、人員考試、培訓等過程，這段期間誰來把關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021年1月1日萊克多巴胺美豬就要強行進口，台南市議會國民黨團22日再嗆蔡英文政府，明年臨時補助台南2千多萬增加稽查員，只補助1年，等預算過關，地方還要歷經墊付、人員考試、培訓等過程，時間需耗時數月，這段萊豬空窗期誰把關？蔡英文政府開空頭支票要堵民怨，是把人民當塑膠嗎？

國民黨團書記長王家貞指出，民進黨為了要讓萊豬進口，不擇手段用查水表的方式恐嚇蘇偉碩醫師，箝制言論自由的劣行，引發輿論和大眾全面撻伐，連民進黨內部都批評，拿人民健康來祭旗，2021年1月1日已在倒數中，蔡英文政府突然宣布，要補助台南市2400萬元，增加萊豬稽查人力，若萊豬真的如蔡英文政府、蘇貞昌、陳時中所言，不影響國人健康，何須稽查？民進黨在野時何須上街頭抗議馬英九開放美牛？林飛帆還是當年抗議美牛的大將？比照民進黨邏輯，民進黨當年反美牛是妖言惑眾、每一位都在散布假訊息，都應移送法辦嗎？

蔡育輝說，蔡英文政府臨時宣布補助2400萬增加26名稽查員，這不是自打嘴巴嗎？萊克多巴胺如果沒有毒，何須檢驗？檢驗萊豬是非常專業，等地方政府墊付，稽查人員經過甄試，培訓，需要一段時間，2021年1月1日民進黨就要強行讓萊豬進口，人民的健康可以等待嗎？

李文俊表示，專家都說吃萊豬小孩會空空，老人會傻傻，蔡英文政府如果一直說萊克多巴胺無毒，請蔡英文、蘇貞昌、陳時中當著國際記者面前，喝摻有萊克多巴胺的牛奶。

盧崑福砲轟民進黨，強行讓萊豬進口是出賣台灣人的健康，民進黨用台灣人的健康換取民進黨政治利益，這種行為讓人唾棄。蔡淑惠表示，瘦肉精是世界反禁藥組織WADA列管的違禁藥物，全世界有160國禁用萊克多巴胺，美國人都不吃萊豬，為何民進黨要強行開放進口，戕害國人健康！

李鎮國強調，中央補助再多稽查人員有用嗎？有稽查沒定量定性檢驗分析人力，如何為民眾健康把關。台南市衛生局長許以霖答詢說，面對開萊豬進口，衛生局已針對全市15000多家的大小商家進行清楚標示等輔導，目前衛生局有59名稽查人員，未來還有60名人員可以緊急備用。

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