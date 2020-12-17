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傳俄芭蕾舞團再增確診　柯文哲「平常心就好」：咬緊牙關撐半年

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▲▼柯文哲出席北市社會住宅長期維護管理精進模式研討會。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者黃軍瑋攝）

記者袁茵／台北報導

中央疫情指揮中心16日公布7例境外移入，其中4例為俄羅斯籍藝文表演團體（莫斯科古典芭蕾舞團）成員，外傳17日新增的8例確診中，有部分是該表演團體成員。對此，台北市長柯文哲表示，平常心就好，按照SOP走，感染就是感染，不過疫苗大概在半年後就比較普遍，所以咬緊牙關撐過去，別讓台灣被攻破就好。

柯文哲17日出席第41屆台北國際音響暨藝術大展，入場前被媒體詢問關於俄羅斯芭蕾舞團成員確診，他表示，這種事情就平常心，按照SOP走就好，「專業意見我們會跟中央建議，但中央地方合作就可以了。」

媒體追問，會不會覺得很奇怪，之前移工確診時管制較嚴格，但舞團確診卻不一樣？柯文哲回應，所以就是平常心，感染就是感染，不是印尼人身上跟俄羅斯人身上就不一樣，「平常心就可以，平常心最難。」

關於外界擔心舞團成員本來帶陰性檢驗報告入台，但居家檢疫後卻還是確診，柯文哲表示，16日全球新增58萬案例，儘管現在疫苗準備要打了，但數量卻不會很多，疫情在全球還是很嚴重，有人是在飛機上被感染，所以做檢查時是陰性，「目前是這樣啦，14天內如果沒症狀，就算檢查出來是陽性，一般來說感染力也比較低，但還是有機會感染，所以照SOP走就好。」因為大概半年疫苗就會比較普遍，所以就咬緊牙關撐半年，別讓台灣被攻破就好。

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