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病毒失速恐「封城」！南韓新冠單日飆破1014例　死亡數激增破紀錄

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▲▼南韓新冠疫情嚴峻，首爾單日新增首度突破400例。（圖／達志影像）

▲南韓新冠疫情嚴峻，首爾單日新增首度突破400例。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情在進入全國性第3波大流行後，已進入失控狀態，單日新增確診數連續2天突破1000人以上大關，為疫情從今年1月20日開始後最糟糕的情況，全國各地的家族親友聚會、餐廳、職場、校園、補習班、宗教設施、療養院等傳出規模不一的群聚感染，隨著高齡人士等高風險染病族群大增，重症病床也不敷使用，首爾一度僅剩下1張重症患者病床。

根據《韓聯社》報導，截至17日0時為止，南韓防疫當局今（17）日上午9時30分共通報1014起病例，其中境內感染高達993例、21境外移入則為例，另外暴增22例死亡，創下疫情以來之最。目前南韓共累計46453例確診、634例死亡。

▲▼防疫當局在首爾車站前設置臨時篩檢站，接受民眾排隊進行免費篩檢。（圖／路透社）

▲防疫當局在首爾車站前設置臨時篩檢站，接受民眾排隊進行免費篩檢。（圖／路透社）

對此，南韓防疫當局正研擬調升社交距離防疫至第3階段，屆時體育設施、婚宴場所、網咖、電影院、遊樂園、電子遊藝場、美容理髮業、超市與百貨公司、補習班、宗教設施等皆得停業，各級學校也不開放到校上課，且禁止10人以上聚會，形同於「封城」，百業停止運作，恐怕對經濟與社會層面造成莫大損害，因此政府相當苦惱，仍在積極尋求並聽取各領域專家意見。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增784例（首爾佔420例、京畿道佔284例、仁川佔80例）；釜山新增44例；慶尚南道新增30例；大邱新增20例；忠清北道新增19例；全羅北道新增18例；忠清南道新增17例；濟州島新增12例；大田新增11例；光州與蔚山各新增10例；江原道與慶尚北道各新增9例。

▲▼南韓全面擴大篩檢力度，首都圈交通要衝設置150所臨時篩檢站。（圖／達志影像）

▲南韓全面擴大篩檢力度，首都圈交通要衝設置150所臨時篩檢站。（圖／達志影像）

從主要的群聚感染案例來看，首爾市龍山區某工地暴增61例；京畿道高陽市某療養院累計30例；江原道平昌郡某滑雪場累計11例；忠清南道保寧市亞洲汽車大學累計21例；忠清北道堤川市某宗教場所累計23例；蔚山市南區「梁地療養院」（양지요양원，暫譯）累計226例。

對於死亡病例激增，高麗大學預防醫學科教授千丙哲（천병철）解釋，「隨著患者數增加，死亡病例也會跟著增加，不過其中最大的因素，在於療養院屢次出現群聚感染，而高染病風險患者便大量包含在內。另外，首都圈床數嚴重不足，許多患者在等待住院時錯過治療黃金時機，也是造成死亡率增加的因素。」

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►病床只剩3張！南韓疫情2週飆升1倍…醫療體系瀕崩潰　政府急插手
►韓半島疫情失控！南韓再增718例新冠確診...首都圈「篩檢免費」 

南韓現行防疫措施
首都圈（第2.5階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、理髮美容院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜。

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日韓要聞世界疫情南韓新冠肺炎首爾首都圈病床不足社交距離防疫封城

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