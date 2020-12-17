北市公燈處爆弊案「公有地變旅館停車場」　柯文哲：該嚴懲就嚴懲





▲柯文哲。（資料圖／記者黃軍瑋攝）

記者袁茵／台北報導

台北市知名溫泉旅館「國際大旅館」占用公有地一案，主管的北市公園路燈工程管理處長陳榮興，涉嫌指示花卉試驗中心主任宋馥華派員拆除圍籬，讓業者可繼續占地，17日一早依涉圖利罪諭令陳榮興80萬元交保、花卉試驗中心主任宋馥華50萬元交保。針對北市府爆弊案，台北市長柯文哲回應，「該嚴懲就嚴懲。」

柯文哲17日上午出席第41屆台北國際音響暨藝術大展，會前被媒體詢問關於公燈處的弊案，柯文哲回應，等檢調調查結果出來後，「該嚴懲的我會嚴懲，所以就等。」司法東西不要預設立場，檢調出來看怎麼處理，「該嚴懲就嚴懲。」

關於北市公燈處弊案，專案小組獲報，業者在2019年底期限前，的確自行在公有地周遭架設圍籬，限制他人再進入公有地，因此獲得補償金減免，僅需繳交40多萬元，但主管土地的宋馥華不知何故，又在2020年1月間，派員去幫業者把圍籬拆了，讓業者可繼續使用作為停車場，等於讓旅館明明持續占用公有地，卻平白獲得減免近百萬元補償金優待，涉嫌圖利罪。

台北地檢署檢察官陳照世指揮廉政署蒐證告一段落後，16日依《貪污治罪條例》圖利等罪，搜索並約談宋馥華，同時因外傳宋馥華的長官、公園處長陳榮興疑受民代關說而要求下屬處理，因此一併將陳榮興等公務員約談到案。今早依涉圖利罪諭令陳榮興80萬元交保、宋馥華50萬元交保；公燈處2名技工張家豪、黃銘鴻依違背職務收賄罪聲押禁見。

其他人也看了這些...

►內閣不改組 綠營人士：蘇貞昌會做到明年底

►內閣不改組 蘇貞昌笑答：總統跟行政院長最知道彼此辛苦



更多熱門新聞...

►蔡英文攜手蘇貞昌的3大關鍵 5月談話暗藏「四字」密碼

►總統府：蔡英文非常肯定支持蘇貞昌 炒作內閣改組毫無意義



►振興一下我們的美麗