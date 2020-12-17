海外疫情嚴峻　中國外交部：已接回7萬多名同胞

▲新冠肺炎疫情期間的北京機場人潮。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情正在全球肆虐，中國外交部17日召開領事工作記者會，領事司司長崔愛民指出，中方截至目前，已安排351架次班機，從義大利、英國、美國、南非、伊朗等92個國家，接回超過7.3萬名同胞，並向海外同胞發送近5000萬個口罩。

央視報導，崔愛民17日主持中國外交部領事工作記者會，介紹新冠肺炎疫情背景下，中國的領事保護與服務工作情況。他說，疫情發生以來，一些國家對中國採取封閉機場、減少國際航班等做法，中國駐相關國家使領館與當地政府和航空公司展開協調，為海外公民回國搭起一條條「空中走廊。」

他表示，此次接回海外中國公民工作持續時間很長、涉及範圍廣、人員數量很多、實施難度大，創造了新中國歷史上的新紀錄。他說，這場史無前例的接返行動，完全不同於中方歷次撤離行動。

對於未回國的海外公民，崔愛民說，中方已向100多個國家、​​500多萬海外同胞發送近5000萬隻口罩、600萬副手套、70萬盒連花清瘟膠囊等，基本實現了對華僑主要居住國家的全覆蓋。

他還說，「小小的一個口罩、一副手套，寄託的是黨和國家的關心關愛，傳遞的是祖國和人民的牽掛和惦念。」

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