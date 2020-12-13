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他硬逼未婚妻「不准穿白紗」！PO文驚曝超扯原因　討拍反被罵爆

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▲▼ 婚禮,婚宴,結婚,新娘,婚紗。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲國外一名男性網友要求未婚妻不准穿白紗，因為對方已經「不純潔」了。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳美依／編譯

國外一名32歲男性網友原本計畫幾個月後步入禮堂，如今卻被解除婚約，因為要求「不是處女」的未婚妻遵循「家族傳統」，不能夠在婚禮上身穿白紗。他困惑地在論壇Reddit發文詢問自己做錯什麼，反而招致砲轟。

男性網友剛和未婚妻交往時，就被母親詢問女方「是否純潔」，他也坦承女友以前曾有其他約會對象，「我來自一個非常虔誠的基督教家庭，我們家族的其中一項傳統就是，如果一個女人不是處女，在婚禮那天就不應該身穿白紗」。

23歲的未婚妻聽到這個要求，既難過又生氣，雖然一度答應改穿另一件亮藍色禮服，如今卻徹底改變心意。男性網友表示，「她說她不會嫁給我了，因為這整件事都讓她非常丟臉。但是，我真的不覺得這有什麼大不了的」。

▲結婚,婚紗,情侶,夫妻,感情,戀愛,甜蜜。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲男性網友表示，他來自虔誠的基督教家庭，只是要求未婚妻遵循家族傳統。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

此文一出，許多網友立刻砲轟男方「可笑」和「控制慾太強」，「這太噁心了，我不敢相信你女友在此之後還跟你在一起」、「第一，不干你媽媽的事，也不干你的事，除非她懷孕或罹患性病。第二，童貞（virginity）不等於純潔（pure）」。

其他網友指出，「如果你對她的看法如此差勁，想要讓她在大眾面前難堪，你應該趕緊幫幫她，立刻分手」、「這不是基督教傳統也不是現代傳統，在婚姻中的貞潔或其他事情都沒有『基督教的顏色』」。

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