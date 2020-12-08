窮農夫花76元租地…翻土挖出「14.98克拉巨鑽」！秒成千萬富翁

▲印度一名農夫翻土時挖出巨鑽，一夕成為千萬富翁。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者吳美依／綜合外電報導

印度中央邦波帕爾（Bhopal）發生一起驚喜事件。45歲農夫亞達夫（Lakhan Yadav）上個月以200盧比（大約新台幣76.5元）的價格租下一塊土地，竟在翻土時，挖出一顆14.98克拉的鑽石。他5日將鑽石賣出，賺進6060萬盧比（大約新台幣2300萬元），一夕翻身致富。

根據《印度時報》（ToI），亞達夫那天鏟起一堆土石，發現其中一塊「石頭」外型非常奇特，於是拿起來仔細端詳，未料一擦去表面塵土，就看見手中寶物閃爍著耀眼光芒。他的心臟怦怦狂跳，趕緊將「石頭」拿給地方官員檢驗，結果證實，果然是一顆鑽石。

Farmer finds Rs 60 lakh diamond in patch he leased for Rs 200 https://t.co/7UGmJD7ZXc via @TOICitiesNews pic.twitter.com/nw3R9omlc8 — The Times Of India (@timesofindia) December 7, 2020

亞達夫先前經歷迫遷，搬出帕納國家公園（Panna National Park），如今利用鑽石帶來的財富，買下一輛摩托車。他說，「我沒有讀很多書，但我會把剩下的錢存進銀行戶頭，確保4個孩子獲得良好教育」。

亞達夫表示，自己永遠不會忘記挖到鑽石的那一刻，「這改變了我的生活」。他預計再度回到田裡，繼續翻土，碰碰運氣，「我希望可以再找到另一顆鑽石，我將再努力幾個月，或許還會續（租）約」。

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